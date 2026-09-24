Pampita y un insólito error en Instagram: posteó una foto de la China Suárez y la eliminó

Pampita compartió una foto de la China Suárez por error: el posteo que eliminó a los pocos segundos.

Una acción que Pampita habría realizado de manera accidental en Instagram volvió a generar especulaciones en torno al vínculo que mantiene con la China Suárez . La conductora publicó en sus historias un contenido compartido originalmente por la actriz, aunque lo quitó apenas unos segundos después.

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El breve episodio fue capturado y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. El contenido en cuestión consistía en un carrusel de imágenes donde la actriz presentaba diferentes looks . Al parecer, por una equivocación , esa publicación apareció también entre las historias de la conductora, aunque la modelo la eliminó prácticamente de inmediato.

Sin embargo, fueron suficientes esos pocos segundos para que algunos usuarios alcanzaran a capturar el contenido y luego compartieran la imagen, que posteriormente comenzó a circular a partir de las redes sociales de LAM .

Desde la cuenta del programa conducido por Ángel de Brito señalaron en X: “A Pampita se le escapó un repost de la China Suárez” . De acuerdo con las capturas que rápidamente se difundieron en redes sociales, la publicación permaneció disponible durante menos de 20 segundos .

El posible motivo por el que Pampita tuvo el error

La situación generó distintas especulaciones entre los seguidores de ambas figuras. Una de las posibilidades que comenzó a circular con mayor fuerza indicaba que Pampita habría querido compartir la publicación con un contacto de manera privada, pero que, por un error, terminó subiéndola a sus stories.

Luego de retirar la historia de su perfil, la conductora continuó utilizando Instagram con normalidad, donde publicó otros contenidos como parte de su actividad habitual, sin referirse públicamente al episodio.

La situación generó repercusión debido al historial que comparten ambas figuras. Durante varios años, Pampita y la China Suárez estuvieron involucradas en distintas versiones y controversias vinculadas con Benjamín Vicuña, quien mantuvo relaciones con las dos y es padre de sus hijos.

Con el transcurso de los años, ambas figuras volvieron a encontrarse en distintos acontecimientos públicos e incluso compartieron fotografías frente a las cámaras, algo que contribuyó a instalar la imagen de una relación respetuosa y sin conflictos. En esta oportunidad, en cambio, un supuesto descuido en Instagram fue suficiente para que sus seguidores retomaran la conversación sobre ellas.

"Tengo una rebuena relación hace un montón de tiempo”

El hecho cobra particular interés a partir de las declaraciones que Pampita y la China Suárez realizaron durante los últimos meses acerca del vínculo que mantienen. En agosto de 2025, Pampita explicó que procura conservar una relación cordial con Eugenia pensando principalmente en el bienestar de los chicos.

“No quiero tener problemas con Eugenia. Hablamos si hay que hablar, tengo rebuena relación hace un montón de tiempo”, sostuvo entonces.

La modelo señaló además que el vínculo entre ambas responde a una situación familiar que las mantiene conectadas, ya que los hijos que tuvieron con Benjamín Vicuña son hermanos entre sí. En ese contexto, cuando aparece alguna situación relacionada con la actriz, Pampita suele optar por mantener un perfil reservado y no brindar demasiados detalles públicamente, con el objetivo de evitar nuevas especulaciones y preservar ese equilibrio familiar.

En tanto, la China Suárez volvió a hablar sobre su relación con Vicuña en febrero de 2026. En aquella oportunidad, afirmó que la pareja ya se había separado en 2015.

La declaración volvió a generar repercusiones en las redes sociales, donde los usuarios recuperaron un antiguo mensaje publicado por Pampita en relación con aquella separación. Si bien actualmente ambas mantienen un vínculo cordial y procuran compartir distintos momentos en el ámbito familiar, el breve reposteo en Instagram volvió a despertar interrogantes entre sus seguidores acerca de cómo es realmente esa relación en la intimidad.

La historia que une a Pampita y la China Suárez permite entender por qué cualquier gesto o intercambio entre ellas suele convertirse rápidamente en motivo de interés.

El origen del conflicto entre Pampita y la China Suárez

El vínculo quedó en el centro de la atención pública en 2015, cuando la modelo atravesó una crisis de pareja con Benjamín Vicuña que terminó colocando a la actriz bajo el foco mediático. Desde ese momento, cada encuentro entre ellas, las imágenes que compartieron o incluso su ausencia en determinados eventos familiares fueron interpretados y analizados por el ambiente del espectáculo.

Con el paso del tiempo, ambas figuras procuraron dejar atrás las tensiones de aquella etapa. En 2023, la China reveló que habían compartido reuniones en sus respectivas casas y que mantenían conversaciones sobre cuestiones de la vida diaria, principalmente relacionadas con los chicos. En aquella oportunidad, la actriz afirmó que sus hijos y los de Pampita mantienen un vínculo afectuoso y que existen encuentros familiares que no suelen hacerse públicos a través de las redes sociales.

Pampita, por su parte, suele mantener un perfil discreto cuando surge alguna pregunta relacionada con Eugenia. En sus distintas participaciones en televisión, dejó en claro que elige mantenerse al margen de las decisiones personales, declaraciones o situaciones polémicas que puedan tener como protagonista a la actriz.

Esta actitud responde a su intención de preservar un trato respetuoso con la madre de los hermanos de sus hijos y, al mismo tiempo, impedir que las distintas situaciones que se generan en el ámbito mediático terminen afectando la dinámica de la familia ensamblada.