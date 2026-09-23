Fatal accidente cerca de Paso de Jama: murió un motociclista brasileño

Un fatal accidente cerca de Paso de Jama ocurrió sobre la Ruta Nacional 52 , a la altura del kilómetro 248. El hecho involucró a un camión y una motocicleta , ambos de nacionalidad brasileña, y dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida .

De acuerdo con las primeras actuaciones, el siniestro se produjo a unos cuatro kilómetros del Complejo Fronterizo Paso de Jama. El vehículo de mayor porte era un camión conducido por un hombre de 55 años , mientras que la motocicleta era guiada por un hombre de 47 años que viajaba acompañado por una mujer de 45 .

Según la información preliminar, el camión se encontraba estacionado sobre la banquina derecha , en sentido norte-sur. Tras aguardar el paso de una caravana de motocicletas, habría iniciado una maniobra de giro en U hacia la izquierda con la intención de ubicarse en la fila para ingresar al complejo fronterizo.

En esas circunstancias se produjo el impacto con la motocicleta que circulaba en último lugar de la caravana . En el lugar, los investigadores no habrían detectado huellas de frenado sobre la calzada. Las circunstancias exactas del choque son materia de investigación.

Fatal accidente cerca de Paso de Jama (Foto generada con IA)

El motociclista murió durante el traslado

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de extrema gravedad. En una primera evaluación médica fue diagnosticado con politraumatismos severos, entre ellos fracturas de tibia, peroné y pelvis, además de una lesión en la tráquea.

Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su derivación hacia el Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Sin embargo, el hombre falleció en la ambulancia mientras era trasladado hacia la capital jujeña.

La acompañante sufrió heridas graves

La mujer de 45 años que viajaba como acompañante también resultó gravemente herida. Según el reporte inicial, sufrió politraumatismos y una doble fractura que afectó su brazo y su pierna izquierdos. La víctima fue asistida por personal del SAME y posteriormente trasladada al Hospital Nuestra Señora de Belén para recibir atención médica.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso. El vehículo pesado presentó daños en la puerta del lado del acompañante y en la rueda delantera izquierda. En el lugar del accidente trabajaron efectivos del Destacamento Paso de Jama, Gendarmería Nacional, SAME, Seguridad Vial, Bomberos y personal de Criminalística.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cuerpo del motociclista fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para las actuaciones correspondientes. Las actuaciones sumarias quedaron a cargo de la Comisaría Seccional 1ª, mientras continúa la investigación para determinar con precisión la mecánica y las responsabilidades en el siniestro.