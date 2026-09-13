Salta: cinco peregrinas fueron atropelladas por un motociclista alcoholizado

Cinco mujeres que peregrinaban hacia la ciudad de Salta en el marco de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro resultaron heridas este domingo luego de ser atropelladas por un motociclista que circulaba alcoholizado .

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana , a la altura de Termo Andes, en jurisdicción de General Güemes . Las peregrinas habían iniciado su recorrido en Apolinario Saravia y se dirigían hacia la Catedral Basílica de Salta.

Tras el impacto, las mujeres recibieron asistencia de los equipos de emergencia. Dos fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes y las otras tres al hospital San Bernardo , en Salta Capital.

Según informó la Policía, ninguna presentó lesiones de gravedad y todas se encontraban fuera de peligro luego de recibir atención médica.

El motociclista dio positivo en el test de alcoholemia

Luego del siniestro, el conductor de la motocicleta fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,53 gramos de alcohol por litro.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Las mujeres peregrinaban por su cuenta

Desde la Policía de Salta explicaron que las cinco mujeres integraban un grupo reducido que había decidido realizar el trayecto de manera independiente desde Apolinario Saravia.

Además, no se encontraban incorporadas al registro oficial de peregrinos ni utilizaban la aplicación “Soy Peregrino”, herramienta implementada para conocer la ubicación de las columnas y facilitar el acompañamiento preventivo durante los recorridos hacia la Catedral.