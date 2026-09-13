domingo 13 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2026 - 18:52
País.

Salta: cinco peregrinas fueron atropelladas por un motociclista alcoholizado

Las mujeres caminaban desde Apolinario Saravia hacia la Catedral de Salta cuando fueron embestidas por una moto en General Güemes. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia y quedó detenido.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
(Foto Enfoque Salta)

(Foto Enfoque Salta)

Lee además
Peregrinos rumbo al Milagro en Salta descansan en San Pedro
Caminata de Fe.

Peregrinos rumbo al Milagro en Salta descansan en San Pedro
Biciperegrinos de Jujuy partieron rumbo al Milagro en Salta
Camino de fe.

Biciperegrinos de Jujuy partieron rumbo al Milagro en Salta

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, a la altura de Termo Andes, en jurisdicción de General Güemes. Las peregrinas habían iniciado su recorrido en Apolinario Saravia y se dirigían hacia la Catedral Basílica de Salta.

Cinco peregrinas debieron ser trasladadas

Tras el impacto, las mujeres recibieron asistencia de los equipos de emergencia. Dos fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes y las otras tres al hospital San Bernardo, en Salta Capital.

Según informó la Policía, ninguna presentó lesiones de gravedad y todas se encontraban fuera de peligro luego de recibir atención médica.

El motociclista dio positivo en el test de alcoholemia

Luego del siniestro, el conductor de la motocicleta fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,53 gramos de alcohol por litro.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Las mujeres peregrinaban por su cuenta

Desde la Policía de Salta explicaron que las cinco mujeres integraban un grupo reducido que había decidido realizar el trayecto de manera independiente desde Apolinario Saravia.

Además, no se encontraban incorporadas al registro oficial de peregrinos ni utilizaban la aplicación “Soy Peregrino”, herramienta implementada para conocer la ubicación de las columnas y facilitar el acompañamiento preventivo durante los recorridos hacia la Catedral.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Peregrinos rumbo al Milagro en Salta descansan en San Pedro

Biciperegrinos de Jujuy partieron rumbo al Milagro en Salta

Cómo viajar de Jujuy a Salta para el Señor y la Virgen del Milagro: precios de pasajes y horarios especiales

Feriados por el Milagro en Salta: qué pasará el lunes 14 y martes 15 de septiembre

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Las más leídas

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Elección Representante Capital
Jujuy.

FNE 2026: comenzó la elección de la Representante Capital

Abril Lauriero Lops fue elegida como la soberana por el año 2026 de San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

FNE 2026: Abril Lauriero Lops es la nueva reina de San Pedro

Camargo puso el 1 a 0 ante Atlético Rafaela.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Rafaela y volvió a la punta de la Primera Nacional

Una odontóloga jujeña explicó cuántas veces hay que lavarse los dientes y los horarios video
Salud.

Una odontóloga jujeña explicó cuántas veces hay que lavarse los dientes y los horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel