FNE 2026: el minuto a minuto de la elección de la Representante Capital

Leandro Morales anticipó una edición especial por los 75 años

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, brindó detalles sobre la organización de una edición especial marcada por los 75 años de la FNE. “Venimos recorriendo los colegios y establecimientos de la provincia. Hicimos congresos en todas las regiones y estamos trabajando en el día a día de lo que requieren los directivos, los asistentes asesores y el estudiantado”, señaló.

Además, remarcó que el aniversario representa un desafío especial para la organización. “Es una gran fiesta, es el 75 aniversario, así que venimos trabajando con la seriedad y responsabilidad que merece la circunstancia”, agregó.

El presidente del Ente destacó las distintas propuestas que acompañan esta edición, entre ellas la tradicional Pintada, Paje 10, intervenciones en espacios públicos y las elecciones Provincial y Nacional. También anticipó que se trabaja en una gala especial para reconocer a quienes dejaron su huella en la historia de la fiesta.

“La idea es hacer una noche de gala a fin de distinguir a aquellas personas que formaron parte de estos 75 años. Creo que es devolver un poquito de todo lo que dieron, porque brindaron su tiempo y es necesario reconocerlos”, expresó.

Morales confirmó que este año serán 84 las carrozas y proyectos estudiantiles que formarán parte de los desfiles y destacó la incorporación de establecimientos provenientes de distintos puntos de la provincia. “Se están sumando establecimientos de sectores bastante alejados de la Capital, como Pirquitas, Caspalá y Rodeíto”, detalló.

En ese sentido, consideró que la FNE continúa creciendo año tras año: “Es una fiesta cada vez más convocante, más demandante y más popular, por lo cual hay que darle la envergadura y, sobre todo, la responsabilidad que merece una fiesta tan grande”.

Finalmente, dejó un mensaje para los estudiantes que serán protagonistas de esta edición: “Que vengan no a competir, sino a compartir; que sea una experiencia de la que nos llevemos un gran recuerdo”. Morales recordó además su propia experiencia dentro de la FNE: “Me tocó ser carrocero, vivir la experiencia abajo del chasis, y ahora me toca estar al frente de esta responsabilidad”, concluyó.