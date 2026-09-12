FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan en Jujuy

La Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2026 - entra este sábado 12 de septiembre en las últimas definiciones departamentales antes de la gran Elección Provincial. San Pedro y Santa Bárbara conocerán esta noche a sus representantes, mientras que el domingo será el turno del departamento Doctor Manuel Belgrano con la tradicional Elección Capital en Ciudad Cultural.
El viernes se sumaron dos nombres nuevos al mapa de la FNE 2026: Morella López, de la Secundaria N°56, fue elegida por El Carmen, mientras que Alejandra Aramayo, del Bachillerato Provincial N°17, representará a San Antonio.
Con esas incorporaciones, gran parte de la provincia ya tiene a sus protagonistas para el lunes 21 de septiembre, cuando representantes de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas se encuentren en Ciudad Cultural para elegir a la Representante de Jujuy.
Las representantes departamentales confirmadas de la FNE 2026
Hasta este sábado, estos son los nombres confirmados en las fuentes consultadas:
- Valle Grande: Soledad Balcarce, del Secundario N°57 de Caspalá.
- Tumbaya: Camila Celeste Vilmonte, de Purmamarca.
- Cochinoca: Antonela Chañi, de la Escuela Provincial Agrotécnica N°8 de Abra Pampa.
- Rinconada: Jocelyn Vázquez.
- Palpalá: Victoria Isabel Dietz.
- Humahuaca: Jenifer Vanesa Quispe.
- Tilcara: Catalina Gordillo.
- Ledesma: Iara Crespo, de la Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta.
- Susques: Jocelyn Soriano.
- Santa Catalina: Blanca Dalmira Laime, del Colegio Secundario N°9 de Ciénaga de Paicone.
- El Carmen: Morella López, de la Secundaria N°56.
- San Antonio: Alejandra Aramayo, del Bachillerato Provincial N°17 “Manuel Belgrano”.
Las tres grandes elecciones que quedan este fin de semana
San Pedro tendrá su noche este sábado desde las 21 horas en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia. Serán 19 candidatas de distintas instituciones del departamento y durante toda la semana participaron de actividades, encuentros y producciones previas a la elección.
También este sábado, Santa Bárbara elegirá a su representante en Palma Sola. La cita será en el estadio Manuelito Fernández, con actividades desde las 18 y la elección prevista para las 21 horas. Participarán ocho jóvenes de Palma Sola, El Talar, El Fuerte, Santa Clara, El Piquete y Vinalito. La entrada será libre y gratuita.
El último gran nombre se conocerá el domingo 13 de septiembre. El departamento Doctor Manuel Belgrano celebrará la Elección Capital desde las 21 horas en Ciudad Cultural, con 59 representantes de colegios de San Salvador de Jujuy. La transmisión especial de Canal 4 comenzará desde las 20.
Después de ese fin de semana, el mapa departamental quedará prácticamente completo y comenzará otra cuenta regresiva: la Elección Provincial del lunes 21 de septiembre, también en Ciudad Cultural.
Las fechas que quedan en las elecciones de la FNE 2026
- Sábado 12: San Pedro, 21 horas, Club Sociedad Tiro y Gimnasia.
- Sábado 12: Santa Bárbara, 21 horas, estadio Manuelito Fernández de Palma Sola.
- Domingo 13: Doctor Manuel Belgrano – Elección Capital, 21 horas, Ciudad Cultural.
- Lunes 21: Elección de la Representante Provincial de Jujuy.
Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026
- Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
- Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
- Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
- Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
- Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
- Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
- Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
- Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural
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