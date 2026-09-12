FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan en Jujuy

La Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2026 - entra este sábado 12 de septiembre en las últimas definiciones departamentales antes de la gran Elección Provincial. San Pedro y Santa Bárbara conocerán esta noche a sus representantes, mientras que el domingo será el turno del departamento Doctor Manuel Belgrano con la tradicional Elección Capital en Ciudad Cultural.

El viernes se sumaron dos nombres nuevos al mapa de la FNE 2026: Morella López , de la Secundaria N°56, fue elegida por El Carmen , mientras que Alejandra Aramayo , del Bachillerato Provincial N°17, representará a San Antonio .

Con esas incorporaciones, gran parte de la provincia ya tiene a sus protagonistas para el lunes 21 de septiembre , cuando representantes de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas se encuentren en Ciudad Cultural para elegir a la Representante de Jujuy.

Hasta este sábado, estos son los nombres confirmados en las fuentes consultadas:

Valle Grande: Soledad Balcarce, del Secundario N°57 de Caspalá.

Soledad Balcarce, del Secundario N°57 de Caspalá. Tumbaya: Camila Celeste Vilmonte, de Purmamarca.

Camila Celeste Vilmonte, de Purmamarca. Cochinoca: Antonela Chañi, de la Escuela Provincial Agrotécnica N°8 de Abra Pampa.

Antonela Chañi, de la Escuela Provincial Agrotécnica N°8 de Abra Pampa. Rinconada: Jocelyn Vázquez.

Jocelyn Vázquez. Palpalá: Victoria Isabel Dietz.

Victoria Isabel Dietz. Humahuaca: Jenifer Vanesa Quispe.

Jenifer Vanesa Quispe. Tilcara: Catalina Gordillo.

Catalina Gordillo. Ledesma: Iara Crespo, de la Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta.

Iara Crespo, de la Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta. Susques: Jocelyn Soriano.

Jocelyn Soriano. Santa Catalina: Blanca Dalmira Laime, del Colegio Secundario N°9 de Ciénaga de Paicone.

Blanca Dalmira Laime, del Colegio Secundario N°9 de Ciénaga de Paicone. El Carmen: Morella López, de la Secundaria N°56.

Morella López, de la Secundaria N°56. San Antonio: Alejandra Aramayo, del Bachillerato Provincial N°17 “Manuel Belgrano”.

Las tres grandes elecciones que quedan este fin de semana

San Pedro tendrá su noche este sábado desde las 21 horas en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia. Serán 19 candidatas de distintas instituciones del departamento y durante toda la semana participaron de actividades, encuentros y producciones previas a la elección.

También este sábado, Santa Bárbara elegirá a su representante en Palma Sola. La cita será en el estadio Manuelito Fernández, con actividades desde las 18 y la elección prevista para las 21 horas. Participarán ocho jóvenes de Palma Sola, El Talar, El Fuerte, Santa Clara, El Piquete y Vinalito. La entrada será libre y gratuita.

El último gran nombre se conocerá el domingo 13 de septiembre. El departamento Doctor Manuel Belgrano celebrará la Elección Capital desde las 21 horas en Ciudad Cultural, con 59 representantes de colegios de San Salvador de Jujuy. La transmisión especial de Canal 4 comenzará desde las 20.

Después de ese fin de semana, el mapa departamental quedará prácticamente completo y comenzará otra cuenta regresiva: la Elección Provincial del lunes 21 de septiembre, también en Ciudad Cultural.

Las fechas que quedan en las elecciones de la FNE 2026

Sábado 12: San Pedro, 21 horas, Club Sociedad Tiro y Gimnasia.

San Pedro, 21 horas, Club Sociedad Tiro y Gimnasia. Sábado 12: Santa Bárbara, 21 horas, estadio Manuelito Fernández de Palma Sola.

Santa Bárbara, 21 horas, estadio Manuelito Fernández de Palma Sola. Domingo 13: Doctor Manuel Belgrano – Elección Capital, 21 horas, Ciudad Cultural.

Doctor Manuel Belgrano – Elección Capital, 21 horas, Ciudad Cultural. Lunes 21: Elección de la Representante Provincial de Jujuy.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026