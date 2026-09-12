FNE 2026: El Carmen y San Antonio eligieron a su representante departamental

Este viernes por la noche se llevaron a cabo varias elecciones de representantes provinciales en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) que entró en sus semanas clave.

Morella López , de la Secundaria N° 56 de El Carmen, fue coronada como la nueva Representante por el departamento El Carmen .

En San Pedro , la Elección Departamental comenzará a las 21 horas en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia . Las candidatas vienen compartiendo durante toda la semana recorridos, encuentros y actividades antes de la gran noche.

, la Elección Departamental comenzará a las . Las candidatas vienen compartiendo durante toda la semana recorridos, encuentros y actividades antes de la gran noche. A la misma hora, Santa Bárbara vivirá su propia celebración en Palma Sola. El estadio “Manuelito Fernández” recibirá a jóvenes de Palma Sola, El Talar, El Fuerte, Santa Clara, El Piquete y Vinalito.

Allí participarán ocho representantes, mientras que el ingreso al predio comenzará desde las 18 con juegos y propuestas para los estudiantes. La elección está prevista para las 21 horas, con entrada libre y gratuita, y después de conocerse a la nueva representante actuará Tupac 7.

El domingo llega una de las noches más esperadas: Elección Capital

La Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy, que transmitirá en vivo una de las noches más esperadas por toda la comunidad capitalina. La transmisión comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.

La cita será a las 21 horas en Ciudad Cultural y tendrá nada menos que 59 representantes de colegios públicos y privados de San Salvador de Jujuy. Será una de las grandes noches de esta edición especial por los 75 años de la FNE.