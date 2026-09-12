FNE 2026: El Carmen y San Antonio eligieron a su representante departamental

Este viernes por la noche se llevaron a cabo varias elecciones de representantes provinciales en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) que entró en sus semanas clave.
Elección de El Carmen
Morella López, El Carmen.
Morella López, de la Secundaria N° 56 de El Carmen, fue coronada como la nueva Representante por el departamento El Carmen.
La acompañaron en la coronación:
- 1° Princesa: Julieta Yáñez, del Colegio Las Mercedes, El Carmen.
- 2° Princesa: Josefina Fabbroni, del Colegio San Patricio, Perico.
- 1° Dama de Honor: Gianina Alberti, de la Secundaria N° 3 San José, Perico.
- 2° Dama de Honor: Zoé Abril Cruz, de la Escuela de Comercio N° 2, El Carmen.
- Miss Simpatía: Esmeralda Aguilera, del Bachillerato N° 20, Aguas Calientes.
- Miss Elegancia: María Chávez, de la Escuela Técnica de Perico.
Elección departamental de San Antonio
Alejandra Aramayo, San Antonio.
- Representante: Alejandra Aramayo – Bach. Prov. N° 17 “Manuel Belgrano” de San Antonio.
- Chico 10: Santiago Ríos – Secundario N° 35 de Los Alisos.
- 1° Representante: Yasmin Sánchez.
- 1° Paje 10: Martín García.
Las últimas elecciones departamentales de la FNE 2026
El sábado 12 de septiembre habrá dos encuentros importantes
- En San Pedro, la Elección Departamental comenzará a las 21 horas en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia. Las candidatas vienen compartiendo durante toda la semana recorridos, encuentros y actividades antes de la gran noche.
- A la misma hora, Santa Bárbara vivirá su propia celebración en Palma Sola. El estadio “Manuelito Fernández” recibirá a jóvenes de Palma Sola, El Talar, El Fuerte, Santa Clara, El Piquete y Vinalito.
Allí participarán ocho representantes, mientras que el ingreso al predio comenzará desde las 18 con juegos y propuestas para los estudiantes. La elección está prevista para las 21 horas, con entrada libre y gratuita, y después de conocerse a la nueva representante actuará Tupac 7.
El domingo llega una de las noches más esperadas: Elección Capital
La Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy, que transmitirá en vivo una de las noches más esperadas por toda la comunidad capitalina. La transmisión comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.
La cita será a las 21 horas en Ciudad Cultural y tendrá nada menos que 59 representantes de colegios públicos y privados de San Salvador de Jujuy. Será una de las grandes noches de esta edición especial por los 75 años de la FNE.
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