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11 de septiembre de 2026 - 13:33
Jujuy.

Desde la Puna, el carruaje de Abra Pampa partió rumbo a la FNE 2026

El Polimodal N°2 emprendió el viaje desde Abra Pampa hacia Ciudad Cultural para ser parte de la FNE 2026. Unos 35 carroceros completarán en Jujuy el armado.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Desde la Puna, el carruaje de Abra Pampa partió rumbo a la FNE 2026 (foto con IA)

Desde la Puna, el carruaje de Abra Pampa partió rumbo a la FNE 2026 (foto con IA)

Desde la Puna, el carruaje de Abra Pampa partió rumbo a la FNE 2026
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Desde el corazón de la Puna, la estructura inició su recorrido por la Ruta Nacional 9, en sentido norte-sur, rumbo a Ciudad Cultural. La Policía de Jujuy pidió a los conductores circular con precaución durante el traslado. Para los chicos, el viaje tiene un significado especial. Detrás del carruaje quedan días de esfuerzo y aparece ahora la ilusión de finalmente encontrarse con estudiantes de toda la provincia en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Llevamos mucho más que un carruaje: llevamos nuestros sueños sobre ruedas, nuestro esfuerzo y el orgullo de representar a nuestro colegio”, “Llevamos mucho más que un carruaje: llevamos nuestros sueños sobre ruedas, nuestro esfuerzo y el orgullo de representar a nuestro colegio”,

Unos 35 carroceros llegan para terminar el trabajo

El Polimodal N°2 es el único colegio de Abra Pampa que presentará un carruaje este año. Unos 35 carroceros viajaron hacia la capital provincial y continuarán con el armado una vez instalados en San Salvador de Jujuy. Antes de iniciar el viaje, la obra tenía aproximadamente un 80% de avance. La estructura fue trasladada desarmada y los estudiantes completarán los últimos detalles en el Club Luján, donde permanecerán durante esta etapa de la fiesta.

El colegio integrará el Grupo B de los desfiles y ocupará el octavo lugar en el orden de presentación. Su primera noche de desfile está prevista para el viernes 18 de septiembre en Ciudad Cultural.

Cada kilómetro acerca un poco más a los chicos a esa noche. Desde Abra Pampa viajan materiales, flores, estructuras y muchas horas de trabajo, pero también compañeros que empiezan a vivir una de esas experiencias que quedan asociadas para siempre a la FNE.

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