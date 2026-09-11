FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan y cuándo se realizan

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy en la FNE 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) entra en uno de esos fines de semana que se viven con nervios, hinchadas, familias, amigos y muchos recuerdos por guardar. Mientras varios departamentos ya tienen a quienes los representarán, todavía quedan elecciones por realizarse entre este viernes 11 y el domingo 13 de septiembre , antes de comenzar a mirar de lleno hacia la Elección Provincial.

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Valle Grande, Tumbaya, Cochinoca, Rinconada, Palpalá, Humahuaca, Tilcara, Ledesma, Susques y Santa Catalina, entre otros, ya fueron encontrando a sus protagonistas para esta edición. Ahora llega el turno de completar el mapa de Jujuy.

Y lo lindo de esta etapa es que no se trata solamente de conocer un nombre. Detrás de cada elección hay colegios enteros preparando banderas, compañeros organizando hinchadas, familias acompañando y jóvenes que llevan semanas compartiendo actividades antes de subir al escenario.

Allí participarán ocho representantes , mientras que el ingreso al predio comenzará desde las 18 con juegos y propuestas para los estudiantes. La elección está prevista para las 21 horas, con entrada libre y gratuita , y después de conocerse a la nueva representante actuará Tupac 7 .

Candela Villarroel fue elegida este viernes como la nueva Representante del departamento Santa Barbara FNE 2025

El domingo llega una de las noches más esperadas: Elección Capital

El cierre de este recorrido llegará el domingo 13 de septiembre, cuando el departamento Doctor Manuel Belgrano elija a su representante en la tradicional Elección Capital.

La cita será a las 21 horas en Ciudad Cultural y tendrá nada menos que 59 representantes de colegios públicos y privados de San Salvador de Jujuy. Será una de las grandes noches de esta edición especial por los 75 años de la FNE.

Desde este viernes y durante el fin de semana, varios departamentos de Jujuy elegirán a sus representantes rumbo a la gran noche provincial de la FNE 2026.

Elección provincial de la FNE 2026

Porque una vez que cada departamento tenga a su representante, todas las miradas estarán puestas en el lunes 21 de septiembre, cuando Ciudad Cultural reciba la Elección de la Representante Provincial de Jujuy.

Será el encuentro de chicas que vienen desde la Puna, la Quebrada, los Valles y el Ramal, cada una acompañada por su colegio, su localidad y todas esas pequeñas historias que hacen que la FNE sea mucho más que una agenda de eventos.

Estos últimos días de elecciones son también eso: amistades nuevas, familias que acompañan, nervios detrás del escenario, carteles hechos a mano, abrazos y compañeros que gritan un nombre desde la tribuna.

Y después, a encontrarse todos en una misma fiesta.

Calendario de elecciones de representantes