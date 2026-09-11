FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan y cuándo se realizan

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) entra en uno de esos fines de semana que se viven con nervios, hinchadas, familias, amigos y muchos recuerdos por guardar. Mientras varios departamentos ya tienen a quienes los representarán, todavía quedan elecciones por realizarse entre este viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, antes de comenzar a mirar de lleno hacia la Elección Provincial.
Valle Grande, Tumbaya, Cochinoca, Rinconada, Palpalá, Humahuaca, Tilcara, Ledesma, Susques y Santa Catalina, entre otros, ya fueron encontrando a sus protagonistas para esta edición. Ahora llega el turno de completar el mapa de Jujuy.
Y lo lindo de esta etapa es que no se trata solamente de conocer un nombre. Detrás de cada elección hay colegios enteros preparando banderas, compañeros organizando hinchadas, familias acompañando y jóvenes que llevan semanas compartiendo actividades antes de subir al escenario.
Las elecciones que todavía quedan en la FNE 2026
Este viernes 11 será una jornada especialmente movida
- Yavi: En el departamento Yavi, la elección está prevista en La Quiaca, donde se conocerá a la representante que llevará al departamento a la instancia provincial.
- San Antonio: También será el turno de San Antonio. La cita será en el Polideportivo del barrio Navea, en Los Alisos, desde las 17 horas. Allí finalizará el ciclo de Antonella Díaz y una nueva estudiante comenzará su camino como representante departamental.
- El Carmen: Y este viernes también habrá fiesta en El Carmen. La elección se realizará desde las 20 horas en el Club Deportivo Pampa Blanca, con 27 candidatas provenientes de distintas localidades del departamento. La elegida sucederá a Martina Aguirre.
Candela Villarroel fue elegida este viernes como la nueva Representante del departamento Santa Barbara FNE 2025
El sábado 12 de septiembre habrá dos encuentros importantes
- En San Pedro, la Elección Departamental comenzará a las 21 horas en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia. Las candidatas vienen compartiendo durante toda la semana recorridos, encuentros y actividades antes de la gran noche.
- A la misma hora, Santa Bárbara vivirá su propia celebración en Palma Sola. El estadio “Manuelito Fernández” recibirá a jóvenes de Palma Sola, El Talar, El Fuerte, Santa Clara, El Piquete y Vinalito.
Allí participarán ocho representantes, mientras que el ingreso al predio comenzará desde las 18 con juegos y propuestas para los estudiantes. La elección está prevista para las 21 horas, con entrada libre y gratuita, y después de conocerse a la nueva representante actuará Tupac 7.
El domingo llega una de las noches más esperadas: Elección Capital
El cierre de este recorrido llegará el domingo 13 de septiembre, cuando el departamento Doctor Manuel Belgrano elija a su representante en la tradicional Elección Capital.
La cita será a las 21 horas en Ciudad Cultural y tendrá nada menos que 59 representantes de colegios públicos y privados de San Salvador de Jujuy. Será una de las grandes noches de esta edición especial por los 75 años de la FNE.
Desde este viernes y durante el fin de semana, varios departamentos de Jujuy elegirán a sus representantes rumbo a la gran noche provincial de la FNE 2026.
Elección provincial de la FNE 2026
Porque una vez que cada departamento tenga a su representante, todas las miradas estarán puestas en el lunes 21 de septiembre, cuando Ciudad Cultural reciba la Elección de la Representante Provincial de Jujuy.
Será el encuentro de chicas que vienen desde la Puna, la Quebrada, los Valles y el Ramal, cada una acompañada por su colegio, su localidad y todas esas pequeñas historias que hacen que la FNE sea mucho más que una agenda de eventos.
Estos últimos días de elecciones son también eso: amistades nuevas, familias que acompañan, nervios detrás del escenario, carteles hechos a mano, abrazos y compañeros que gritan un nombre desde la tribuna.
Y después, a encontrarse todos en una misma fiesta.
Calendario de elecciones de representantes
- Viernes 11: Yavi, en La Quiaca.
- Viernes 11: San Antonio, desde las 17 en Los Alisos.
- Viernes 11: El Carmen, desde las 20 en Pampa Blanca.
- Sábado 12: San Pedro, a las 21 en Tiro y Gimnasia.
- Sábado 12: Santa Bárbara, a las 21 en Palma Sola.
- Domingo 13: Elección Capital, a las 21 en Ciudad Cultural.
- Lunes 21: Elección de la Representante Provincial.
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