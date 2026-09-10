Noelia Gutiérrez representará a Jujuy en el Sudamericano de fitness en Buenos Aires

La atleta Noelia Gutiérrez se prepara para llevar la representación de Jujuy a un nuevo desafío deportivo: competirá en el Sudamericano de fitness que se realizará en Buenos Aires , luego de retomar este año una disciplina a la que regresó después de varias temporadas alejada de los escenarios.

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Su participación tendrá además una particularidad. Gutiérrez competirá en “Fin and Beauty” , una categoría de reciente incorporación que comenzó a desarrollarse este año en Argentina y que también tuvo uno de sus primeros antecedentes en Jujuy durante la Copa Éxodo, realizada el pasado 15 de agosto en el Centro Cultural Héctor Tizón.

La categoría propone dos presentaciones diferentes. La primera se realiza con short, top deportivo y medias blancas, mientras que la segunda requiere una malla enteriza negra y zapatos con taco. “En la primera pasada se evalúa mucho el carisma, la puesta en escena y la actitud que una pone en el escenario. Es más como un modelaje”, explicó Noelia.

La segunda pasada cambia el enfoque . Con una enteriza negra y tacos, adquieren mayor importancia la postura, la elegancia y la seguridad al desplazarse frente al jurado. Para la atleta, esta incorporación también puede funcionar como una puerta de entrada para mujeres que entrenan habitualmente y tienen curiosidad por la competencia, pero que hasta ahora no encontraban una categoría con la que se sintieran identificadas.

Preparación, entrenamiento y regreso a la competencia

Para llegar a un torneo de estas características, la preparación no pasa solamente por levantar pesas. La alimentación, el entrenamiento, el descanso y el trabajo sobre la presentación forman parte de un mismo proceso. “La preparación es un conjunto, es la alimentación y el entrenamiento”, resumió la atleta.

Noelia ya tiene experiencia competitiva. En 2022 y 2023 participó dentro de la categoría Bikini Fitness, que presenta parámetros físicos diferentes. Luego dejó momentáneamente las competencias debido a sus estudios y obligaciones laborales, aunque siguió vinculada a la actividad física a través del CrossFit.

Noelia Gutiérrez representará a Jujuy en el Sudamericano de fitness en Buenos Aires

Este año decidió regresar. “Dije: ‘Tengo que retomar’”, contó. Para hacerlo volvió a trabajar junto a Mónica Cramich, a quien reconoció como una referente dentro del ambiente del fitness jujeño y como una figura fundamental en su formación deportiva.

Las competencias también se organizan de acuerdo con diferentes parámetros. En el caso de la categoría en la que participa Gutiérrez, existen divisiones según la altura, mientras que modalidades como Bikini, Wellness y Body también contemplan edades y distintas estaturas.

Qué buscan los jueces en la nueva categoría del fitness

La modalidad elegida por la jujeña intenta abrir el deporte competitivo a mujeres con un físico atlético desarrollado mediante el entrenamiento cotidiano, sin exigir necesariamente el nivel de desarrollo muscular propio de otras categorías.

El crecimiento de las mujeres dentro de los gimnasios

Más allá de su participación en Buenos Aires, Gutiérrez también destacó un fenómeno que observa diariamente: cada vez hay más mujeres entrenando musculación y CrossFit. A su entender, las razones ya no pasan exclusivamente por una cuestión estética. “Yo creo que también es confianza, es sentirse segura con una misma”, aseguró.

Noelia Gutiérrez representará a Jujuy en el Sudamericano de fitness en Buenos Aires

Muchas personas comienzan con el objetivo de adelgazar o aumentar de peso, pero con el tiempo encuentran otras motivaciones vinculadas al bienestar, la alimentación, la salud y la seguridad personal. “Ya no es un pensamiento tan cerrado de bajar de peso o subir de peso. Es más salud, tanto mental como físicamente”, explicó.

La misma transformación, indicó, puede verse en el CrossFit, una disciplina históricamente asociada desde afuera al levantamiento de peso y a una práctica predominantemente masculina. “Es impresionante la cantidad de mujeres que hacen CrossFit, mucho más que varones. He ido a horarios en donde todas somos mujeres”, contó.

También destacó que niñas y adolescentes que practican hockey, vóley u otros deportes incorporan actualmente trabajos de musculación para fortalecer el cuerpo, mejorar el equilibrio y complementar su preparación deportiva.

Ahora, con el Sudamericano como próximo objetivo, Noelia Gutiérrez vuelve a ponerse frente a un escenario competitivo, combinando experiencia, entrenamiento y una nueva etapa dentro del fitness.