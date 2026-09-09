Este jueves comienza la Experiencia Endeavor NOA 2026: "Jujuy se transformó en el corazón del emprendedurismo"

Este jueves 10 de septiembre, San Salvador de Jujuy será sede de Experiencia Endeavor NOA 2026 , uno de los encuentros destinados al ecosistema emprendedor de la región. La actividad central se desarrollará en Ciudad Cultural desde las 9.30 hasta las 18 , mientras que las acreditaciones estarán habilitadas desde las 8.30.

En la previa, Franco Mignacco, presidente del directorio de Endeavor NOA , habló con Canal 4 y destacó la convocatoria: “Estamos muy contentos de que este año podamos tener la experiencia en Jujuy. Tenemos más de 3.000 personas ya inscriptas, entre emprendedores, empresarios, estudiantes y todo el ecosistema emprendedor ”.

La jornada contará con participantes provenientes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. “ Jujuy se transformó hoy en el corazón del emprendedurismo en el NOA ”, afirmó Mignacco.

Sobre los contenidos previstos, el referente adelantó que habrá una amplia variedad de propuestas. “ Tenemos una agenda de speakers de todo el país, de distintas temáticas: inteligencia artificial, e-commerce y todo lo que respecta al desarrollo del emprendedurismo ”, explicó.

A esto se sumarán historias de vida, emprendedores locales, talleres, mentorías y el concurso Club del Pitch. “Queremos traer todas las tendencias del mundo y del país acá a Jujuy, para que los jujeños puedan aprovechar todo lo que viene en el desarrollo de la economía y el conocimiento”, sostuvo.

Experiencia Endeavor NOA 2026.

Mignacco destacó especialmente el lugar que ocuparán las nuevas tecnologías: “La inteligencia artificial hoy es el tema de vanguardia y nos atraviesa a todos”. Además, señaló que habrá representantes vinculados con distintos sectores tecnológicos, financieros y proyectos de biotecnología.

“No tenemos todos los días este nivel de eventos ni de clases mundiales en Jujuy, así que esperamos que sea un éxito total para todos”, expresó.

El desafío de impulsar más emprendimientos en Jujuy

El presidente de Endeavor NOA también analizó el presente del sector en la provincia. “Tenemos grandes emprendedores en materia de economía y conocimiento, grandes referentes en Jujuy, pero tenemos que seguir trabajando e impulsando para que tengamos más”, señaló.

Para Mignacco, el objetivo es que más personas puedan transformar sus ideas en proyectos: “No nos podemos quedar hasta donde hemos llegado. Hay que seguir desarrollando y motivando a que la gente se anime a emprender”.

En ese sentido, remarcó que “necesitamos generar mayores puestos genuinos de trabajo en nuestro NOA” y destacó la importancia de contar con redes de acompañamiento para los emprendedores en sus diferentes etapas de crecimiento.