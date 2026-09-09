Experiencia Endeavor NOA: "Tenemos la misión de promover la cultura emprendedora"

San Salvador de Jujuy será sede este jueves 10 de septiembre de Experiencia Endeavor NOA 2026 , un encuentro que reunirá a emprendedores, empresarios, inversores, estudiantes y referentes del ecosistema productivo del Norte argentino en Ciudad Cultural.

Jujuy. Experiencia Endeavor NOA suma el Club del Pitch y pone a los emprendedores en el centro del escenario

Celeste Ballari, directora de Operaciones de Endeavor NOA , explicó que la organización trabaja para promover la cultura emprendedora y acompañar especialmente a proyectos con posibilidades de crecimiento y expansión. “Endeavor es una fundación que tiene la misión de promover la cultura emprendedora . Esto de emprender, de hacer, de superarse, de crecer y de escalar estos sueños que tenemos”, señaló.

La fundación desarrolla programas de capacitación, mentorías, conexiones y eventos destinados a potenciar emprendimientos. Dentro de esas iniciativas, Experiencia Endeavor es uno de sus principales encuentros y se realiza en distintas provincias del país .

Luego de realizarse en otras provincias de la región, este año la propuesta tendrá como escenario a Jujuy y recibirá participantes provenientes también de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. La actividad central comenzará a las 9.30 y se extenderá hasta las 18 , aunque las acreditaciones estarán disponibles desde las 8.30.

Ballari adelantó que uno de los ejes serán las charlas inspiracionales protagonizadas por emprendedores y empresarios que compartirán sus experiencias y el camino recorrido para desarrollar sus proyectos. “Son casos de éxito, modelos reales que nos cuentan desde su propia voz qué hacen, cómo lo hicieron y cómo nosotros tal vez podemos llevarlo hacia nuestros proyectos”, explicó.

La propuesta buscará mostrar experiencias de personas que comenzaron sus emprendimientos en Jujuy, en el NOA o en otras regiones del interior del país y lograron convertirlos en iniciativas de alcance nacional o internacional.

Networking, talleres y mentorías

Otra de las novedades será un espacio especialmente diseñado para generar contactos entre emprendedores y las instituciones que trabajan para acompañar al sector. Según detalló Ballari, cerca de 20 cámaras, clubes e instituciones públicas y privadas estarán presentes para brindar información sobre programas, herramientas y posibilidades de acompañamiento.

“Una vez que escuche una charla inspiracional y diga ‘yo quiero ir por ahí’, puedo saber cuál es la institución que me puede apoyar, qué programas tiene y cómo puedo vincularme”, sostuvo. Durante la tarde se desarrollarán además talleres y mentorías vinculados a herramientas concretas como marketing, comunicación y estrategia.

Las mentorías tendrán un formato más personalizado, ya que los participantes podrán conversar directamente con expertos y empresarios sobre sus propios proyectos, inquietudes y desafíos.

Inteligencia artificial y nuevas herramientas para emprendedores

La programación también tendrá un fuerte componente tecnológico. Entre las propuestas previstas habrá contenidos relacionados con la creación de agentes de inteligencia artificial, además de una charla de un especialista senior de Amazon Web Services.

También participarán referentes de Neurona Comercial, el Club Emprendedor, el Ministerio de Producción y diferentes organizaciones vinculadas al ecosistema empresarial. Ballari destacó que cada asistente podrá diseñar su propio recorrido dentro del encuentro, eligiendo entre charlas, talleres, mentorías y espacios de networking de acuerdo con sus intereses.

Silvio Velo, uno de los invitados de Experiencia Endeavor

La jornada incorporará además una mirada desde el deporte con la participación de Silvio Velo, histórico capitán de Los Murciélagos, la Selección Argentina de fútbol para ciegos, y reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo en su disciplina.

Desde su experiencia personal y deportiva, Velo abordará conceptos relacionados con la superación, la confianza y la capacidad de afrontar nuevos desafíos. “Nos va a contar desde su mirada esto de superarse, de animarse y de confiar en sí mismo”, adelantó Ballari. Además de brindar su presentación, el deportista participará del espacio de networking y tendrá contacto directo con quienes asistan a la jornada.