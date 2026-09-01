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1 de septiembre de 2026 - 12:07
Jujuy.

Experiencia Endeavor NOA suma el Club del Pitch y pone a los emprendedores en el centro del escenario

Pitch, feedback y oportunidades: experiencia Endeavor NOA presenta a los seleccionados para el club del pitch

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Experiencia Endeavor NOA&nbsp;

Experiencia Endeavor NOA 

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Mediante esta instancia, se propone llevar los proyectos al centro de la escena. Los emprendedores seleccionados tendrán la posibilidad de presentar sus negocios frente al público y a un jurado, poner a prueba la forma en que comunican sus propuestas y recibir devoluciones desde distintas miradas. La iniciativa busca generar un espacio de exposición, aprendizaje y feedback que permita a cada participante volver a mirar su proyecto con nuevas herramientas.

En esta primera edición del Club del Pitch en el marco de Experiencia Endeavor NOA 2026, fueron seleccionados 4 emprendimientos que llegan con propuestas vinculadas a la tecnología, la innovación, la alimentación y el desarrollo de nuevos mercados.

Experiencia Endeavor NOA suma el Club del Pitch y pone a los emprendedores en el centro del escenario

Experiencia Endeavor NOA suma el Club del Pitch y pone a los emprendedores en el centro del escenario

Marcelo Vásquez, representa a Beplic una plataforma que trabaja sobre uno de los desafíos centrales del comercio digital: eliminar la fricción entre la intención de compra y la transacción. Su plataforma transforma simples chats en terminales de ventas automatizadas que operan las 24 horas.

BioBlends, representada por Laura Tórtora, desarrolla bioconservantes naturales gaseosos destinados a extender la vida útil de los alimentos y reducir el desperdicio, con una solución clean label que no se incorpora al producto ni modifica su sabor, aroma, textura o calidad.

Tomás Carrizo, por su parte, estará a cargo de representar a SantiagoUno, un portal que busca ser un referente inmobiliario digital en el norte argentino a través de un ecosistema que centraliza propiedades, emprendimientos y datos del mercado, con una primera etapa enfocada en Santiago del Estero y la mirada puesta en expandirse hacia todo el NOA.

La selección se completa con Soluciones Geoespaciales, una propuesta presentada por Martín Gutiérrez Viñuales a través de PILEMETRIC, una plataforma SaaS de inteligencia territorial de material a granel que registra volúmenes y tonelaje de acopios y permite contar con trazabilidad a través del tiempo. Su propuesta está orientada a sectores como la minería, la agroindustria, la construcción y las canteras

El Club del Pitch propone, así, algo más que una presentación. Es una oportunidad para poner tu negocio a prueba, escuchar otras miradas y aprender a contar en pocos minutos por qué un proyecto merece ser escuchado. Para quienes participan, el desafío no estará solamente en qué hacen, sino también en cómo logran transmitir el problema que resuelven, el valor de su propuesta y hacia dónde puede crecer su negocio.

La iniciativa se integra a una agenda de nueve horas de inspiración, capacitación y vinculación que tendrá lugar en Ciudad Cultural, con diferentes dinámicas desarrollándose en paralelo. La jornada comenzará a las 9:30 y se extenderá hasta las 18:00, con Endeavor Talks, rondas de mentoreo, workshops, espacios de networking y el cierre con Networking Party.

La propuesta contará además con speakers referentes del mundo empresarial, emprendedor, deportivo, científico y financiero, junto a espacios de mentoreo y talleres pensados para trabajar sobre desafíos concretos de los negocios, desde la construcción de una marca y el liderazgo hasta la inteligencia artificial, la propuesta de valor, la internacionalización y el crecimiento de los equipos.

Experiencia Endeavor NOA 2026 será el 10 de septiembre en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, de 9:30 a 18:00. La convocatoria está abierta a emprendedores, empresarios, inversores, estudiantes y a todas las personas interesadas en aprender, conectar y ser parte del ecosistema emprendedor del norte argentino.

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