Conmoción en Higuerillas: encontraron a un hombre muerto y con golpes

Un hombre de 40 años fue encontrado sin vida en un domicilio ubicado sobre calle O'Higgins, en el sector de Higuerillas . El cuerpo presentaba lesiones en el rostro y un traumatismo encéfalo craneal grave. La Justicia ordenó una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

ayer por la tarde Higuerillas: encontraron un hombre sin vida en la zona

Efectivos de la Comisaría Seccional 50, dependiente de la Unidad Regional 1, tomaron conocimiento del hecho y se dirigieron hasta el inmueble, donde ya se encontraba trabajando personal del SAME.

Según las primeras actuaciones, los profesionales de la salud constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales desde hacía varias horas . Además, presentaba lesiones visibles en el rostro y restos de sangre.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, hasta el lugar arribaron efectivos de Criminalística de la Policía , personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y el médico policial.

Hallaron a un hombre muerto con graves lesiones en Higuerillas (Foto generada con IA)

Durante el examen cadavérico se constató que el cuerpo presentaba un traumatismo encéfalo craneal grave, situación que fue informada inmediatamente a las autoridades judiciales. Posteriormente se hizo presente el ayudante fiscal junto con efectivos de la División Homicidios para continuar con las actuaciones correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial

Personal de Bomberos quedó a cargo del traslado del cuerpo hasta la Morgue Judicial de Alto Comedero, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con mayor precisión la causa de muerte.

Hasta el momento, el caso es investigado como una muerte dudosa y se aguardan los resultados de los estudios forenses para determinar qué ocurrió y si existió participación de terceros.