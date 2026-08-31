Caso Oded Kinderman: la querella habló de pruebas clave y pidió la pena máxima

La segunda audiencia de debate contra Oded Kinderman, empresario jujeño imputado por la presunta autoría de "abuso sexual gravemente ultrajante" en reiteradas ocasiones de una menor de edad, avanzó con testimonios clave y la reproducción de la Cámara Gesell. Patricia Tabera, abogada querellante MP 3031, aseguró que tanto la acusación fiscal como la de la querella “se va confirmando” con las pruebas incorporadas durante el juicio.

Kinderman se encuentra con prisión preventiva desde los primeros días de octubre de 2025. La causa llegó a instancia de debate y, según explicó Tabera, el proceso fue dividido en tres jornadas por la cantidad de testigos y la extensión de las audiencias.

La abogada querellante explicó que el viernes se realizó la segunda parte del debate, con la declaración de profesionales y agentes de seguridad que intervinieron en distintas etapas de la causa. “Declararon la psicóloga que estuvo en la Cámara Gesell, que evaluó a la niña víctima, y también el psicólogo que evaluó al imputado, Oded Kinderman”, indicó Tabera.

También participaron agentes de la Policía de la Provincia que estuvieron involucrados en los procedimientos realizados en distintos domicilios del imputado, donde se secuestraron dispositivos electrónicos. Para la querella, los testimonios que se vienen incorporando apuntalan la acusación inicial.

“Tanto la acusación fiscal como la de la querella, que son idénticas, se va confirmando a partir de los testimonios tanto de los padres, que hablaron sobre la modalidad de la develación, del informe médico del que trató a la víctima, y del informe de la OPD, de la Secretaría de la Niñez, que hizo el protocolo con la familia de inicio”.

La Cámara Gesell y los informes psicológicos

Tabera sostuvo que uno de los puntos centrales fue la reproducción de la Cámara Gesell, donde se escuchó el relato de la niña. Según señaló, la profesional que intervino descartó indicios de manipulación o intervención de terceros.

La psicóloga que hizo la Cámara Gesell y evaluó a la niña, dijo que el relato era genuino, flexible, no estaba intervenido por terceros, dijo Tabera. La psicóloga que hizo la Cámara Gesell y evaluó a la niña, dijo que el relato era genuino, flexible, no estaba intervenido por terceros, dijo Tabera.

La abogada también se refirió al informe psicológico realizado al imputado y marcó que esa evaluación fue relevante dentro del debate.

El psicólogo que evaluó al victimario, al imputado Oded Kinderman, dijo que tenía las características de un perverso y que tenía dos tipos de modalidades, tanto cuantitativa como cualitativa, de desviación sexual, agregó la letrada. El psicólogo que evaluó al victimario, al imputado Oded Kinderman, dijo que tenía las características de un perverso y que tenía dos tipos de modalidades, tanto cuantitativa como cualitativa, de desviación sexual, agregó la letrada.

Dispositivos electrónicos y próxima audiencia

La abogada indicó que el celular personal del imputado no fue encontrado. Sí se secuestraron otros dispositivos celulares y memorias de cámaras de seguridad de distintos domicilios, aunque aclaró que ese material no arrojó pruebas para la causa.

“Los dispositivos electrónicos, que son el fruto de los allanamientos, no han arrojado pruebas. Las pruebas están en los informes psicológicos y en la Cámara Gesell principalmente”, acotó y según precisó, resta una audiencia más antes de conocer la resolución del tribunal. Esa instancia será el próximo miércoles y estará destinada a los alegatos finales.

“Queda una sola, que es el miércoles que viene, y ahí se van a hacer los alegatos finales. Probablemente se resuelva en ese mismo acto también”, manifestó la abogada. Sobre el pedido de pena, Tabera indicó que la máxima prevista es de 20 años y remarcó dos puntos que, según la querella, agravan la situación: la guarda y la existencia de dos hechos en concurso real.

La pena máxima es de 20 años, pero recordemos, porque estaba agravado por la guarda, él se llevaba a la niña como a jugar con su hijito, entonces ahí hay un agravante importante, y son dos hechos en concursos reales, es decir que las penas se deberían sumar. La pena máxima es de 20 años, pero recordemos, porque estaba agravado por la guarda, él se llevaba a la niña como a jugar con su hijito, entonces ahí hay un agravante importante, y son dos hechos en concursos reales, es decir que las penas se deberían sumar.