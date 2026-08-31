Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda

Una familia del barrio Quebrada La Cancha, en Humahuaca, sufrió importantes pérdidas materiales luego de que un incendio afectara gran parte de su vivienda durante la jornada del jueves 27 de agosto. No se informaron personas heridas, aunque el fuego alcanzó ropa, muebles y otros elementos de uso cotidiano.
Las llamas comenzaron en el sector de uno de los dormitorios y rápidamente se extendieron hacia otros ambientes. Vecinos que observaron el humo dieron aviso a los servicios de emergencia y colaboraron mientras llegaban los equipos de Bomberos.
Cómo comenzó el incendio
De acuerdo con lo relatado por integrantes de la familia, el fuego se habría originado luego de que una estufa quedara encendida accidentalmente en el dormitorio de los niños. Esa circunstancia es señalada por los familiares como la posible causa del incendio. Las llamas avanzaron sobre una importante parte de la casa y provocaron daños en distintos elementos que se encontraban dentro del inmueble.
Bomberos Voluntarios y efectivos de Bomberos de la Policía trabajaron para controlar la situación y finalmente lograron extinguir completamente el fuego. También intervino personal municipal.
Vecinos advirtieron el humo
El incendio fue advertido por personas que se encontraban en las inmediaciones y observaron humo proveniente de la vivienda. A partir de allí se dio aviso a los equipos de emergencia y se inició el operativo para asegurar el inmueble y controlar las llamas. La familia logró ponerse a resguardo y no se reportaron personas lesionadas.
Qué perdió la familia
Entre los daños se encuentran ropa, mobiliario y distintos elementos necesarios para la vida cotidiana. Tras el incendio comenzaron a recibir asistencia con prendas de vestir, guardapolvos, colchones, camas, mesas y algunos electrodomésticos. Sin embargo, la familia todavía necesita colaboración para avanzar con reparaciones en la vivienda, conseguir materiales y reponer elementos básicos.
Cómo colaborar
Quienes quieran colaborar con la familia pueden comunicarse al: 388 496 9079
Se reciben aportes destinados a cubrir necesidades básicas, reponer pertenencias y ayudar con los trabajos necesarios para recuperar la vivienda.
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