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30 de agosto de 2026 - 16:00
Jujuy.

Marina Padilla García emocionó con el himno de Australia: "Que mi voz haya cruzado hacia otros continentes es un montón"

La cantante jujeña Marina Padilla García emocionó al interpretar el himno de Australia en Jujuy en el choque con Los Pumas en el estadio de Gimnasia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
MarinaPadilla García emocionó con el himno de Australia

Marina Padilla García emocionó con el himno de Australia

La cantante jujeña Marina Padilla García vivió una experiencia especial al interpretar el himno de Australia antes del partido disputado en Jujuy entre los Wallabies y Los Pumas. La artista, que se encuentra cursando sus estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

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“Fue algo muy interesante porque la verdad es conocer muchas cosas y se conoce un país un montón a través del himno”, explicó Marina en Radio City. Para prepararse, investigó sobre la cultura australiana y trabajó especialmente en la pronunciación: “Yo mandaba como pequeñas grabaciones y me iban corrigiendo la dicción, que sea como la pronuncian ellos y cosas así. Así que bueno, y de paso lo iba memorizando”.

Marina Padilla García

Marina Padilla García

Una responsabilidad y mucha emoción

La artista reconoció que sintió nervios antes de la presentación, especialmente por la presencia de ciudadanos australianos en las tribunas. “Estaba nerviosa. Sobre todo por eso, por la responsabilidad que era y había australianos. Había australianos que se vinieron para ver el partido”, relató.

Marina también destacó el significado de interpretar un himno para personas que se encuentran lejos de su país. “Obviamente que uno extraña cantar el himno argentino que es el más hermoso de todos, pero fue muy interesante y muy emocionante también tener que entonar un himno para personas que están lejos de su país”, sostuvo.

La presentación tuvo además una particularidad: fue transmitida por ESPN para todo el mundo. Para Marina, esta exposición puede abrir nuevas oportunidades. “El hecho de que ya mi voz haya cruzado hacia otros lugares, hacia otros continentes, es un montón. Así que estoy feliz”, expresó.

Marina Padilla García y su camino en el Teatro Colón

Marina García cursa el tercer año en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde se prepara profesionalmente para desarrollar su carrera lírica. “El Teatro Colón tiene un instituto superior de arte en donde preparan a los artistas para cantar en el teatro. Y bueno, yo estudio ahí, es como una universidad”, explicó. Además, ya tuvo la posibilidad de participar en una producción de invierno del histórico teatro.

Marina Padilla García

Marina Padilla García

Sobre este proceso, reconoció que se trata de un camino exigente: “Estoy empezando al menos, es muy duro. Muy duro estar desde adentro, pero bueno, gracias a Dios. Empezando también a dar pasos ahí”.

“A Jujuy siempre se vuelve”

A pesar de desarrollar gran parte de su actividad en Buenos Aires, Marina mantiene un fuerte vínculo con su provincia. Durante la entrevista contó que espera regresar a Jujuy durante el verano y destacó el orgullo que siente por representar a su tierra. “En verano siempre estoy, así que yo feliz de estar en mi provincia y bueno, siempre la llevo en el corazón a todos lados a donde voy. A Jujuy siempre se vuelve”, afirmó.

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