Lanzan en Jujuy una propuesta para enseñar a cuidar el corazón desde la escuela

La Federación Argentina de Cardiología lanzó la primera edición de Escuelas Cardiosaludables, una propuesta gratuita destinada a instituciones educativas de todo el país que busca enseñar a niños y adolescentes a cuidar su salud cardiovascular y saber cómo actuar frente a una emergencia.

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El médico cardiólogo Augusto Barboza explicó en Canal 4 que el programa se desarrollará en el marco de la Semana del Corazón , con actividades previstas entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre . El Día Mundial del Corazón se conmemora el 29 de septiembre.

“En el colegio nos enseñan de todo, pero nunca nos enseñan qué hacer cuando el corazón de alguien se para o cuando algo anda mal con el corazón”, señaló el especialista. Por ese motivo, la propuesta adapta sus contenidos a las diferentes edades de los estudiantes.

Para los niveles inicial y primario se plantean actividades recreativas que permitan reconocer situaciones de peligro, aprender cuándo pedir ayuda a un adulto y comenzar a incorporar hábitos saludables.

Buscan enseñar sobre el cuidado del corazón en la escuela.

En la secundaria se sumarán contenidos como reanimación cardiopulmonar (RCP) y herramientas para actuar ante una emergencia. “Lo que le enseñamos a los chicos hoy puede servir para salvar una vida, no solamente en el colegio. Le puede pasar a cualquier niño en la cocina de su casa con su abuelo”, explicó Barboza.

El programa también aborda la alimentación saludable, la actividad física y el sedentarismo. Entre las propuestas mencionadas aparecen meriendas saludables y actividades para que los alumnos aprendan a identificar cuándo un alimento realmente representa una opción conveniente.

“Para primaria, por ejemplo, hay una actividad sobre cómo desenmascarar la publicidad de los alimentos”, detalló el cardiólogo.

Cómo pueden participar las escuelas de Jujuy

La convocatoria está abierta a colegios públicos y privados. Según explicó Barboza, no es necesario que cada institución diseñe desde cero las actividades.

Una vez realizada la inscripción, los establecimientos tendrán acceso a una caja de herramientas con distintas propuestas, de las cuales podrán seleccionar aquellas que mejor se adapten a sus estudiantes.

La inscripción se realiza a través del sitio de Extensión a la Comunidad de la Federación Argentina de Cardiología, comunidadefac.org.ar.

Además, todas las escuelas que participen, desarrollen las actividades y posteriormente comuniquen lo realizado entrarán en un concurso cuyo premio será un DEA, desfibrilador externo automático, para incorporar al establecimiento. También podrán obtener el reconocimiento de “colegio cardiosaludable”.