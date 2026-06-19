Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular.

La Universidad de Chile informó que su director técnico, Fernando Gago , fue sometido a una intervención quirúrgica por un problema cardiovascular. La situación genera preocupación en el club, que atraviesa horas de expectativa mientras aguarda novedades sobre su evolución.

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La noche del jueves pintaba para festejo en Universidad de Chile. El equipo de Fernando Gago había vencido 2-0 a O'Higgins en el Estadio Nacional y todo parecía marchar sobre ruedas.

Sin embargo, los acontecimientos posteriores cambiaron por completo el foco de atención. El entrenador argentino , de 40 años, fue trasladado de urgencia a una clínica de Santiago durante la madrugada, de acuerdo con información difundida por medios chilenos como La Tercera.

El club emitió una comunicación breve en su cuenta de X, en la que confirmó que su técnico está siendo sometido a exámenes médicos especializados y no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

El club salió rápidamente a dar la cara con un comunicado escueto pero tranquilizador: Gago se encuentra en buenas condiciones, acompañado por el cuerpo médico del club y sometido a una serie de exámenes especializados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/udechile/status/2067972098761322509&partner=&hide_thread=false Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Con el paso de las horas, el cuadro adquirió una mayor complejidad. Lo que parecía ser un chequeo preventivo derivó finalmente en una operación, de acuerdo con lo reportado por Matías Parker y Christian González.

Los medios chilenos informaron que “el estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. Fue operado y está bajo observación médica”.

La internación ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, según el medio ADN, y desde entonces el entrenador permanece bajo estricto control.

El impacto de la noticia en Universidad de Chile

Las consecuencias de la situación se hicieron sentir de inmediato en el equipo. Gago se ausentó de las prácticas de este jueves y aún no existe una fecha definida para su vuelta.

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Mientras tanto, el club dispuso que Fabricio Coloccini asuma la conducción técnica de manera interina para el duelo de Copa Chile frente a Santiago Wanderers.

El episodio tomó por sorpresa a los hinchas de la Universidad de Chile. Poco antes, Gago había estado al frente del equipo durante un importante triunfo, acompañado además por sus seres queridos en las tribunas, según se pudo ver en una publicación realizada por su pareja, Vero Laffitte.

La carrera de Gago combina una extensa lista de conquistas en clubes de primer nivel como Boca, Roma y Real Madrid, con un tramo final condicionado por reiterados problemas físicos que afectaron su continuidad como futbolista.

Hasta ahora, no se conocían antecedentes médicos de Gago relacionados con este tipo de afecciones. Por ese motivo, la situación generó una fuerte inquietud tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.