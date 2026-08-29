Las Leonas son campeonas del mundo 2026

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Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 este sábado en Amstelveen, Países Bajos, tras vencer al seleccionado local por 3-1 en los shootouts. La definición llegó luego del empate 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios y le permitió a la Selección Argentina volver a conquistar la Copa del Mundo después de 16 años.

La final se disputó en el estadio Wagener de Amstelveen, donde el seleccionado neerlandés consiguió ponerse en ventaja a través de un córner corto. Jansen aprovechó la oportunidad y marcó el 1-0 ante Argentina.

Las Leonas buscaron la igualdad y dominaron el juego durante distintos pasajes del encuentro, generando varias oportunidades para convertir. Finalmente, María José Granatto consiguió el empate y llevó el marcador al 1-1.

Las Leonas se impusieron en los shootouts Con la igualdad al término de los 60 minutos reglamentarios, el título mundial debió definirse mediante los shootouts. Allí, la Selección Argentina sacó a relucir su carácter y consiguió imponerse por 3-1 ante Países Bajos.

Tras un penal errado por el seleccionado neerlandés, Sofía Cairo tuvo la posibilidad de sentenciar la definición. La argentina convirtió el tanto definitivo para establecer el 3-1 y desatar la celebración de Las Leonas en tierras neerlandesas. De esta manera, Argentina volvió a conquistar la Copa del Mundo de Hockey después de 16 años de sequía y se consagró campeona del Mundial 2026.

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