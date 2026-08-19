Las Leonas superaron a Escocia y se metieron en la próxima fase del Mundial

Las Leonas , se impusieron 2-0 ante Escocia en la tercera jornada del Grupo B y consiguió el objetivo de meterse en la próxima instancia del Mundial . El partido se disputó en el Belfius Hockey Arena , ubicado en la ciudad belga de Wavre , una de las sedes del certamen que se desarrolla entre Bélgica y Países Bajos.

Bajo la conducción de Fernando Ferrara , el seleccionado argentino volvió a sumar de a tres y alcanzó su segundo triunfo seguido , luego de las anotaciones de María José Granatto y Lara Casas .

De esta manera, Las Leonas terminaron sin derrotas la fase de grupos y ahora aguardarán el duelo entre Alemania y Estados Unidos para conocer si consiguen quedarse con el primer lugar de la zona.

El primer tanto del encuentro apareció en el cuarto inicial, luego de una jugada de córner corto que tuvo a Valentina Raposo como encargada de la ejecución. La arquera de Escocia, Jessica Buchanan , logró contener el disparo inicial, aunque María José Granatto aprovechó la segunda pelota y la mandó al fondo del arco para marcar su primer gol en el Mundial .

La figura de María José Granatto volvió a aparecer en el tercer período. La atacante tomó rápidamente la bocha luego de una infracción, progresó por el costado izquierdo y metió un pase bajo hacia Lara Casas. La delantera argentina se adelantó a Fiona Burnet y alcanzó a desviar la pelota para ampliar la ventaja y sellar el 2-0 final.

Un inicio de menor a mayor

El seleccionado argentino había iniciado el torneo con una igualdad 0-0 ante Estados Unidos, un resultado que dejó cierta preocupación por las dificultades para transformar las oportunidades en goles. En su siguiente compromiso, Las Leonas elevaron su nivel y superaron 3-2 a Alemania, con un doblete de Agustina Gorzelany y otro tanto de Eugenia Trinchinetti.

El triunfo frente a Escocia ratificó el buen momento de Las Leonas, que recuperaron confianza y volvieron a mostrar una defensa firme al mantener su arco en cero. El combinado británico, en cambio, se despidió de la primera etapa luego de acumular tres derrotas en igual cantidad de partidos.

Para la siguiente ronda, Argentina formará parte del Grupo F, donde se medirá con los dos equipos que terminen mejor ubicados en el Grupo C, integrado por España, Bélgica, Irlanda y Nueva Zelanda. El cuarto participante de la zona argentina quedará definido entre Alemania y Estados Unidos, según cómo concluya la clasificación del Grupo B.

En la previa del partido, la Federación Internacional de Hockey (FIH) distinguió a Agostina Alonso, capitana de Las Leonas, por haber llegado a la marca de 200 presentaciones internacionales con la selección argentina.

Luego de la victoria, Juana Castellaro valoró la presencia de los hinchas argentinos que acompañaron al equipo en Bélgica y remarcó la necesidad de sostener la atención durante un torneo de alta exigencia. “Todos los partidos son durísimos. Se notó esa solidez defensiva y de equipo”, señaló.