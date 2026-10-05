Rosario sorprendió con un enorme homenaje a Lionel Messi frente al Monumento a la Bandera

Este lunes 5 de octubre , una enorme camiseta de la Selección Argentina , identificada con el número 10 y la inscripción “Gracias”, apareció instalada frente al Monumento Nacional a la Bandera , en Rosario, como parte de los homenajes por la despedida de Lionel Messi.

Deportes. Las fotos de Lionel Messi en Argentina para su partido de despedida con la Selección Nacional

El montaje se realizó durante la madrugada sobre la explanada del monumento y la estructura quedó emplazada en el espacio situado entre el mástil mayor y el comienzo del conjunto histórico. La instalación fue realizada con la correspondiente autorización de las autoridades de la ciudad de Santa Fe .

La enorme casaca mantiene la tradicional combinación de celeste y blanco de la Selección Argentina , incorpora el número dorado que identifica a Lionel Messi y presenta como único mensaje la palabra “Gracias”. Como parte del despliegue, también fueron colocadas cuatro estructuras de iluminación que servirán para realizar un mapping audiovisual sobre la superficie de la camiseta, con imágenes que recorrerán los principales momentos de la carrera del rosarino junto al seleccionado.

La intervención fue preparada en las horas previas al encuentro que Argentina jugará este martes frente a Benín , un partido especial porque marcará la última vez que Messi se pondrá la camiseta de la Selección en territorio nacional.

El montaje se encuentra íntegramente dentro del área correspondiente al Monumento Nacional a la Bandera, por lo que no genera cortes ni modificaciones en el tránsito de la avenida Belgrano o la calle Córdoba. El operativo cuenta con custodia privada y efectivos policiales, además de los elementos técnicos que continúan desplegados para llevar adelante la proyección.

Debido a sus grandes dimensiones y al lugar elegido, la camiseta puede ser observada desde diferentes construcciones y puntos panorámicos ubicados en los alrededores. La propuesta forma parte de las distintas acciones e intervenciones que suelen realizarse en espacios públicos para acompañar acontecimientos destacados relacionados con Lionel Messi y la Selección Argentina.

La enorme camiseta continuará ocupando el centro de la escena, como principal símbolo de la intervención, con una expresión de reconocimiento dedicada al capitán de la Selección Argentina y figura rosarina.

La preparación para el último tango del 10

La Selección Argentina volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza con la presencia de Lionel Messi, quien ultima detalles para salir a la cancha este martes 6 de octubre, a partir de las 20, y alcanzar los 208 partidos con la camiseta nacional. El encuentro preparatorio frente a Benín, que se jugará en un Monumental colmado y con localidades agotadas, tendrá como principal atractivo el homenaje al capitán rosarino, quien protagonizará una de sus últimas apariciones —y quizá la definitiva— con la Albiceleste.

La jornada contará con la participación de familiares y antiguos integrantes del seleccionado que se consagró campeón en el Mundial de Qatar 2022, quienes fueron convocados especialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En paralelo, el equipo de trabajo de Lionel Scaloni analiza una alineación que permita reunir a varios de los jugadores que acompañaron a Messi durante el período más exitoso de la historia reciente de la Selección.

Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporaron este domingo al grupo y aparecen como posibles integrantes del once inicial. El mediocampista reemplazaría a Nicolás Paz, mientras que el defensor ocuparía el lugar de Lisandro Martínez en la zaga. En el caso de Otamendi, el partido ante Benín también podría representar su última presentación con la camiseta argentina.

El once que analiza Lionel Scaloni estaría integrado por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La inclusión de Giay sería la modificación más destacada, ya que el defensor se perfila como reemplazante de Nahuel Molina.

El futbolista de la Roma debe cumplir una suspensión por el episodio protagonizado con jugadores de España después de la final del Mundial 2026. Además, su club no le dio autorización para viajar y sumarse a la convocatoria del seleccionado argentino.

Paulo Dybala tampoco fue autorizado por su club italiano para viajar y sumarse a la convocatoria. En el caso de Leandro Paredes, la sanción que debe cumplir le impide disputar el amistoso, aunque igualmente se incorporó a la concentración para estar junto al resto del plantel durante las prácticas, participar de la cena organizada en Ezeiza y mantener una charla con Lionel Scaloni.

Por su parte, Ángel Di María, quien ya dejó la Selección Argentina, tendrá este lunes un compromiso con Rosario Central, pero confirmó que luego estará en el Monumental para acompañar a Messi en su despedida. El conjunto nacional afrontará el último partido de esta fecha FIFA después de conseguir dos goleadas: 4-0 ante Bolivia en Córdoba y 7-0 frente a Burkina Faso en Buenos Aires.

En el marco del homenaje, la Selección Argentina saldrá a la cancha con una indumentaria especialmente diseñada para la ocasión, que incluirá detalles verticales inspirados en la bandera nacional, el Sol de Mayo ubicado en el centro y un conjunto de ramas de laureles que rodearán el número 10.

Como parte de la preparación previa al encuentro, el plantel tendrá una última práctica y luego compartirá una cena con asado en Ezeiza.