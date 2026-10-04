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4 de octubre de 2026 - 18:51
Despedida.

Lionel Messi llegó al predio de AFA para preparar su "Last Dance" con la Selección Argentina

El capitán se sumó al plantel en Ezeiza para comenzar la cuenta regresiva hacia su despedida ante Benín. También se reencontrará con históricos compañeros.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Lionel Messi llegó para su despedida.

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Messi fue convocado únicamente para este encuentro y no participó de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso. La práctica de este domingo fue la primera de las dos que realizará con sus compañeros antes del partido del martes.

Lionel Messi llegó para su despedida.

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Dos entrenamientos antes de la despedida

El segundo entrenamiento está previsto para este lunes por la tarde, cuando Scaloni terminará de definir el equipo que acompañará a Messi en su última presentación con la Selección.

También se esperaba para este domingo la incorporación de Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes fueron convocados especialmente para formar parte de la despedida.

La presencia de Messi en la Selección estará concentrada en el encuentro ante Benín, que se jugará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

Lionel Messi llegó para su despedida.

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Un asado para despedir al capitán

Después del entrenamiento, el plantel tendrá una cena en el predio. El menú será un clásico de las reuniones del seleccionado: asado, con Diego Iacobelli a cargo de la parrilla.

Además, se sumará Leandro Paredes, quien no forma parte de esta fecha FIFA por la sanción que arrastra. El mediocampista se acercará para compartir la cena y acompañar a Messi en este momento especial.

La idea es que el capitán esté rodeado por varios de los futbolistas que compartieron con él los años más importantes de la Selección.

Las últimas horas de Messi con la Albiceleste

El arquero Dibu Martínez ya anticipó el clima que tendrá el grupo durante estos días. Después del amistoso ante Burkina Faso, aseguró que intentarán cuidar especialmente a Messi: “Trataremos de mimarlo en lo poco que le queda”.

Messi llegó a Buenos Aires desde Rosario especialmente para este partido. Mientras sus compañeros disputaban los primeros encuentros de la fecha FIFA, el rosarino continuó su actividad con Inter Miami.

Ahora quedan dos entrenamientos, una cena y los últimos momentos compartidos antes del martes. Después del partido ante Benín, Messi dejará la camiseta número 10 de la Selección Argentina tras 21 años de carrera con la Albiceleste.

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