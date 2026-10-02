2 de octubre de 2026 - 14:06
Deportes.

El primer partido de la Selección Argentina sin Lionel Messi

La Selección Argentina enfrentó a Bolivia en el primer partido sin Lionel Messi. La Scaloneta goleó 4-0 en la provincia de Córdoba.

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