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2 de octubre de 2026 - 09:00
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Temperley en un partido clave por la Zona B: horario, día y árbitro de Primera

Este sábado Gimnasia de Jujuy visitará a Temperley por la Fecha 32 de la Primera Nacional, a cargo de un árbitro de Primera División.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Temperley

Gimnasia de Jujuy vs Temperley

La Primera Nacional entra en sus últimas y decisivas fechas para definir a los equipos que jugarán el Reducido y al que disputará la primera final por el ascenso. En ese contexto, Gimnasia de Jujuy visitará a Temperley en un partido clave por los primeros puestos de la Zona B.

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El partido por la Fecha 32 entre Gimnasia de Jujuy y Temperley se disputará este sábado 3 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio Alfredo Beranger. El árbitro será Fernando Echenique, uno de los jueces que habitualmente dirige en Primera División y que fue designado por AFA para este encuentro.

En lo que va de 2026, Echenique arbitró un solo partido de la Primera Nacional. Fue el pasado 13 de septiembre, por la Fecha 29, cuando Godoy Cruz venció 2-0 a Colón. En aquella oportunidad mostró seis tarjetas amarillas y una roja.

El resto de sus actuaciones durante este año se concentraron principalmente en la Primera División del fútbol argentino. Además, será la primera vez que Echenique dirija a Gimnasia de Jujuy y a Temperley en este campeonato. Durante la temporada 2025 tampoco estuvo a cargo de partidos de ninguno de los dos equipos.

Cruce por los primeros puestos de la Zona B: cómo llegan el Lobo y el Gasolero

Gimnasia de Jujuy y Temperley llevan varias fechas peleando por los primeros puestos de la Zona B, detrás de Tristán Suárez. Por eso, el cruce de este sábado será clave para ambos en la recta final del torneo.

Gimnasia de Jujuy empató ante San Martín de Tucumán

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El equipo de Hernán Pellerano llega al encuentro en el segundo puesto, con 54 puntos, mientras que Temperley suma 53 unidades y se encuentra tercero.

El Lobo viene de empatar 2-2 con San Martín de Tucumán, mientras que el Gasolero cayó 1-0 ante Deportivo Maipú en su última presentación.

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