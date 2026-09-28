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28 de septiembre de 2026 - 18:09
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató y sigue en la pelea: cómo quedó la tabla y qué partidos le faltan

El Lobo remontó un 0-2 ante el "Santo" y rescató un empate en el estadio 23 de Agosto. Así esta la tabla y estos son los partidos que quedan en la Primera Nacional.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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El Santo tucumano había conseguido una importante ventaja durante la primera mitad con dos tantos de Mauro Verón, pero el conjunto dirigido por Hernán Pellerano cambió la táctica. Pablo Argañaraz y Octavio Bianchi aparecieron para marcar los goles del Lobo y establecer la igualdad definitiva.

El punto le permitió a Gimnasia mantenerse como escolta en la Zona B, aunque Tristán Suárez logró conservar una ventaja de tres unidades en lo más alto de la tabla.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla

Cumplida la fecha 31, Tristán Suárez lidera la Zona B con 57 puntos, mientras que Gimnasia de Jujuy ocupa el segundo lugar con 54. Muy cerca aparece Temperley, con 53, y Atlanta, con 52.

Así están actualmente los ocho primeros puestos:

  • Tristán Suárez: 57 puntos

  • Gimnasia de Jujuy: 54

  • Temperley: 53

  • Atlanta: 52

  • Gimnasia y Tiro de Salta: 48

  • Midland: 47

  • San Martín de San Juan: 45

  • Deportivo Maipú: 44

Con cinco jornadas todavía por disputar, la pelea permanece abierta. Gimnasia está a tres puntos del líder (con mucha diferencia de gol), pero al mismo tiempo tiene a Temperley apenas una unidad por detrás y a Atlanta a dos.

El objetivo principal del conjunto jujeño según su DT en varias oportunidades, es ingresar al reducido.

De acuerdo con el reglamento de la Primera Nacional 2026, los líderes de las zonas A y B disputarán una final a partido único y en estadio neutral por el primer ascenso a Primera División. Los equipos ubicados del segundo al octavo lugar ingresarán al Reducido por el segundo ascenso, al que posteriormente se sumará el perdedor de aquella final.

Los cinco partidos que le quedan al Lobo

El tramo final tendrá varios cruces directos y puede definir completamente las posiciones de arriba. Gimnasia deberá enfrentar a tres equipos que actualmente están entre los primeros cinco de su zona.

El calendario que le queda es:

  • Fecha 32: Temperley vs. Gimnasia de Jujuy — 3 de octubre.

  • Fecha 33: Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro de Salta — 10 de octubre.

  • Fecha 34: Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy — 17 de octubre.

  • Fecha 35: Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta — 24 de octubre.

  • Fecha 36: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy — 31 de octubre.

El primero será especialmente importante: Temperley está apenas un punto por debajo del Lobo, por lo que el encuentro tendrá impacto directo en la lucha por los primeros lugares. Más adelante también aparece Atlanta, otro rival que se mantiene muy cerca en las posiciones.

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