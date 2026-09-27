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27 de septiembre de 2026 - 22:20
Juuy.

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

La víctima tenía 29 años y acompañaba el traslado de la carroza del Bachillerato N°16 por avenida Bolivia. Había sido derivada al Hospital Pablo Soria.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La víctima había sido asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, luego del episodio registrado pasadas las 19. En las primeras horas posteriores al accidente se había informado que se trataba de un joven carrocero. Sin embargo, esa información fue posteriormente corregida.

La víctima no era un estudiante ni un carrocero

La directora del Hospital Pablo Soria, doctora Roxana Alanís, confirmó que el paciente tenía 29 años y aclaró que no era carrocero ni estudiante del establecimiento. “El paciente no es carrocero, iba de acompañante ayudando en el traslado”, precisó la profesional.

El hombre formaba parte del grupo que colaboraba con el desplazamiento de la estructura hacia el sector de Los Huaicos. Horas después del ingreso al hospital, se confirmó su fallecimiento como consecuencia del grave traumatismo sufrido en el accidente.

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Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

Cómo ocurrió el accidente en avenida Bolivia

La mecánica exacta del hecho continúa bajo investigación. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la carroza del Bachillerato Provincial N°16 era trasladada por avenida Bolivia en dirección hacia Los Huaicos cuando la lanza que vinculaba la estructura con la camioneta se habría desprendido.

En esas circunstancias, el hombre habría intervenido para intentar solucionar el inconveniente con el enganche. Por causas que deberán ser determinadas mediante las pericias, la estructura habría continuado desplazándose en un sector con pendiente y la víctima habría quedado aprisionada entre la carroza y la camioneta.

Toda esta secuencia permanece sujeta al resultado de las actuaciones policiales y periciales.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria

Después del impacto, las personas que se encontraban acompañando el traslado auxiliaron inmediatamente al hombre y solicitaron asistencia médica. Personal de emergencias arribó al lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria debido a la gravedad de las lesiones.

Finalmente, el hombre de 29 años falleció producto del grave traumatismo que había sufrido.

Criminalística trabaja para determinar qué ocurrió

Luego del accidente intervinieron efectivos de la Seccional 49, personal de Criminalística de la Policía de Jujuy y agentes municipales. Las pericias están orientadas a establecer cómo se produjo el desprendimiento del sistema de enganche y cuál fue la dinámica que derivó en el fatal episodio.

La carroza involucrada pertenece al Bachillerato Provincial N°16 y estaba siendo trasladada después del cierre de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La institución se encuentra en el sector de Los Huaicos.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del accidente.

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