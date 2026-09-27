FNE 2026: las hinchadas y la emoción de la entrega de premios de las carrozas

Jujuy.
domingo 27 de septiembre de 2026
La 75° edición de la FNE 2026 tuvo su esperado cierre con premios, festejos, abrazos y el aliento incondicional de cada colegio. Mirá las fotos de las hinchadas
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.