27 de septiembre de 2026 - 16:29
En fotos.

FNE 2026: las hinchadas y la emoción de la entrega de premios de las carrozas

La 75° edición de la FNE 2026 tuvo su esperado cierre con premios, festejos, abrazos y el aliento incondicional de cada colegio. Mirá las fotos de las hinchadas

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