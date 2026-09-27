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27 de septiembre de 2026 - 21:09
Jujuy.

Accidente en av. Bolivia: un hombre resultó herido durante el traslado de una carroza

El joven de 29 años que acompañaba a los carroceros sufrió un accidente durante el traslado de una carroza del Bachillerato Provincial N°16. Criminalística trabaja para determinar el hecho.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El hecho ocurrió pasadas las 19 cuando la estructura correspondiente al Bachillerato Provincial N°16 era trasladada hacia el establecimiento en Los Huaicos. La persona lesionada, un joven de 29 años que acompañaba a los carroceros, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por personal sanitario al Hospital Pablo Soria. De acuerdo a lo informado por la Directora de este nosocomio, Dra. Roxana Alanis, esta persona falleció como consecuencia del traumatismo provocado por este accidente.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Las circunstancias exactas del episodio son materia de investigación. De acuerdo con la información preliminar conocida en el lugar, la lanza utilizada para vincular la carroza con la camioneta que realizaba el traslado se habría desprendido mientras el conjunto se encontraba en movimiento.

En esas circunstancias, uno de los jóvenes que acompañaba el traslado habría descendido para intentar volver a colocar el enganche. Por motivos que deberán establecer las pericias, la carroza habría continuado desplazándose sobre un sector con pendiente y el joven habría quedado aprisionado entre la estructura y la camioneta.

Esta secuencia todavía deberá ser determinada oficialmente a partir de las actuaciones realizadas en el lugar.

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Fue asistido y trasladado al Hospital Pablo Soria

Tras el episodio, quienes acompañaban el traslado auxiliaron al joven y solicitaron asistencia médica. Un equipo de emergencias llegó al sector y dispuso su traslado hacia el Hospital Pablo Soria, donde quedó bajo atención médica. Por el momento no existe un parte oficial que permita precisar el alcance de las lesiones ni su evolución.

La carroza pertenece al Bachillerato Provincial N°16

La carroza involucrada pertenece al Bachillerato Provincial N°16, establecimiento ubicado en el sector de Los Huaicos. Al momento del accidente, la estructura era trasladada hacia esa zona acompañada por carroceros, integrantes de la institución educativa y personal que formaba parte del operativo de desplazamiento. También había inspectores de tránsito motorizados acompañando el recorrido.

Criminalística realizó pericias sobre avenida Bolivia

Después del accidente trabajaron en el lugar efectivos de la Seccional 49, personal de Criminalística de la Policía de Jujuy y agentes municipales. Las tareas estuvieron orientadas a establecer la mecánica del hecho y determinar qué ocurrió con el sistema de enganche entre la camioneta y la carroza. La estructura permanece sobre avenida Bolivia mientras se desarrollan las actuaciones, por lo que se pidió a los conductores reducir la velocidad y circular con extrema precaución, especialmente por tratarse de un sector próximo a una curva.

La investigación continuará para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

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