Orgullo jujeño: Ezequiel Escobar fue elegido Joven Empresario Argentino 2026

Jujuy alcanzó el máximo reconocimiento nacional en el Premio Joven Empresario Argentino 2026. Ezequiel Escobar , ingeniero en Informática, CEO y cofundador de uSound, fue elegido como el ganador de la edición realizada en la ciudad de Mendoza.

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La distinción fue entregada durante una ceremonia organizada por CAME Joven y la Federación Económica de Mendoza , que reunió a representantes de distintas provincias argentinas, 24 delegaciones y más de 400 participantes. El reconocimiento distingue a jóvenes empresarios por su trayectoria, capacidad de innovación, generación de empleo y contribución al desarrollo de sus comunidades.

En el caso de Escobar, el premio puso en valor una historia empresarial nacida en Jujuy y que logró proyectarse internacionalmente a través de soluciones tecnológicas vinculadas con la salud auditiva.

"Sabíamos que iba a ser difícil, pero si tuviera que tomar esa decisión nuevamente, la tomaría mil veces” "Sabíamos que iba a ser difícil, pero si tuviera que tomar esa decisión nuevamente, la tomaría mil veces”

Uno de los momentos centrales de la ceremonia llegó cuando Ezequiel Escobar subió a recibir el reconocimiento y recordó una decisión que terminó marcando el rumbo de su proyecto: volver a Jujuy después de vivir en Estados Unidos.

“Decidí volver, decidí comprometerme y así armamos nuestra empresa en Jujuy, contratamos gente en Jujuy. Sabíamos que iba a ser difícil, pero si tuviera que tomar esa decisión nuevamente, la tomaría mil veces”, expresó.

Su mensaje estuvo centrado especialmente en la posibilidad de desarrollar tecnología desde la provincia y generar oportunidades laborales sin necesidad de trasladar el proyecto hacia los principales centros urbanos del país.

“Me siento feliz de todo lo que se está generando en mi provincia, estamos innovando y llevando a Jujuy al mundo” “Me siento feliz de todo lo que se está generando en mi provincia, estamos innovando y llevando a Jujuy al mundo”

Para Escobar, el reconocimiento representa también un impulso para continuar con el crecimiento de la compañía. “Esto nos empuja a seguir adelante y confirma que es la decisión correcta que tomamos, y vamos a seguir por muchísimo más para dejar bien en alto siempre nuestro país”, agregó.

Qué es uSound

uSound es una empresa de tecnología médica nacida en Jujuy y fundada por Escobar junto a otros emprendedores. Desde hace más de diez años trabaja en el desarrollo de herramientas destinadas a ampliar el acceso a la salud auditiva.

Entre sus principales desarrollos se encuentra un audiómetro portátil con tecnología de cancelación activa de ruido, una herramienta que permite realizar estudios audiológicos en zonas remotas o lugares donde el acceso a equipamiento especializado puede resultar más complejo. La propuesta busca facilitar el diagnóstico auditivo mediante dispositivos portátiles y soluciones digitales.

Tecnología jujeña presente en 13 países

El crecimiento del proyecto permitió que actualmente uSound tenga presencia en 13 países de Latinoamérica.

La compañía continúa trabajando en soluciones que buscan integrar las distintas etapas de la atención auditiva, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, mediante plataformas digitales y dispositivos auditivos inteligentes. El emprendimiento también generó 35 puestos de trabajo y tiene una proyección que apunta a alcanzar los 100 empleos.

Así, el reconocimiento nacional no solamente premia una trayectoria individual, sino también un proyecto empresarial que decidió mantener su base de desarrollo en Jujuy.

Más de una década de reconocimientos

La historia de uSound ya recibió diferentes distinciones tanto en Argentina como en el exterior. Entre ellas aparecen la Imagine Cup de Microsoft, el Premio Sadosky y NAVES del IAE Business School, además de reconocimientos y participaciones vinculadas con instituciones como MIT Technology Review, Harvard, MassChallenge Boston, el Banco Interamericano de Desarrollo y Telefónica.

El Premio Joven Empresario Argentino 2026 suma ahora una nueva distinción a ese recorrido. Pero para Escobar, el mensaje volvió a estar puesto en el lugar desde donde decidió construir el proyecto.

Volvió a Jujuy, desarrolló allí su empresa, generó puestos de trabajo y llevó tecnología creada en la provincia a distintos países.

“Estamos innovando y llevando a Jujuy al mundo" “Estamos innovando y llevando a Jujuy al mundo"