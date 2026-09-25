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25 de septiembre de 2026 - 10:31
Jujuy.

Volcó una camioneta con un cargamento de hojas de coca en Los Nogales

Una Amarok volcó en Puente Negro, Los Nogales, con hojas de coca en su interior. Gendarmería secuestró la carga y busca a los ocupantes.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Volcó una camioneta con un cargamento de hojas de coca en Los Nogales

Volcó una camioneta con un cargamento de hojas de coca en Los Nogales

Una Amarok volcó en Puente Negro, Los Nogales, con hojas de coca en su interior. Gendarmería secuestró la carga y busca a los ocupantes.

Una Amarok volcó en Puente Negro, Los Nogales, con hojas de coca en su interior. Gendarmería secuestró la carga y busca a los ocupantes.

Una camioneta Volkswagen Amarok volcó durante la noche en el sector de Puente Negro, en Los Nogales, y en el interior del vehículo fue hallado un cargamento de hojas de coca en estado natural. Por disposición de la Fiscalía Federal, Gendarmería Nacional secuestró la mercadería y el rodado.

El vuelco ocurrió cerca de las 21

De acuerdo con la información conocida, el hecho se registró cerca de las 21:00, cuando se alertó sobre el vuelco de una camioneta en la zona de Puente Negro.

Al arribar al lugar, se constató que se trataba de una Volkswagen Amarok de color gris, que había quedado volcada y transportaba hojas de coca en estado vegetal verde.

En el sector también trabajó personal de Gendarmería Nacional, Escuadrón 53, que intervino en el procedimiento.

Secuestraron la camioneta y el cargamento

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía Federal dispuso que Gendarmería procediera al secuestro de las hojas de coca y del vehículo involucrado.

Además, los efectivos realizaron un rastrillaje en los alrededores con el objetivo de localizar a las personas que habrían circulado en la camioneta.

Una Amarok volcó en Puente Negro, Los Nogales, con hojas de coca en su interior. Gendarmería secuestró la carga y busca a los ocupantes.

Una Amarok volcó en Puente Negro, Los Nogales, con hojas de coca en su interior. Gendarmería secuestró la carga y busca a los ocupantes.

Buscan a los ocupantes del vehículo

Hasta el momento, no se informó sobre la localización de los conductores u ocupantes de la Amarok. Tampoco trascendieron detalles sobre las circunstancias que provocaron el vuelco.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Federal, que continuará con la investigación para determinar el origen y destino del cargamento, así como identificar a las personas vinculadas al vehículo.

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