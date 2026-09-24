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24 de septiembre de 2026 - 13:22
Jujuy.

Pelea en Ciudad Cultural: los menores fueron entregados a sus padres y dos adultos son investigados por el hecho

La Policía dio nuevos detalles sobre la gresca ocurrida durante la FNE. Cinco menores y dos mayores habían sido trasladados a la Seccional 5°.

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El episodio ocurrió el martes por la noche, cuando se produjo una pelea entre siete jóvenes en inmediaciones de Ciudad Cultural. Personal policial que realizaba tareas preventivas en la zona intervino y trasladó a los involucrados a la Seccional 5°. “Se produjo una gresca entre siete jóvenes de sexo masculino. Por una rápida intervención del personal que estaba circulando por inmediaciones de Ciudad Cultural, hicieron comparecer a los menores, cinco menores y dos mayores, a la Comisaría Seccional Quinta”, explicó Martínez.

Encontraron un arma blanca durante el palpado

El suboficial Martinez, en diálogo con TodoJujuy, explicó que, durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado a los jóvenes y detectaron la presencia de un arma blanca. “Se logra establecer que, haciendo un palpado, se encuentra arma blanca”, señaló.

A partir de ese procedimiento, se labraron actuaciones contravencionales vinculadas a los menores. Martínez precisó que las actas fueron realizadas a los padres, por tratarse de menores de edad, en el marco del artículo 90 del Código Contravencional. “Se labran las actuaciones contravencionales a los padres, porque son menores de edad”, sostuvo.

Los menores quedaron a cargo de sus padres

Según detalló la Policía, los cinco menores fueron restituidos a sus padres luego de las actuaciones correspondientes y de ser examinados por personal médico. “Fueron devueltos a los padres, previo examen médico, sin novedad”, indicó Martínez.

En tanto, los dos mayores que participaron del hecho continúan siendo investigados. “Se están labrando las investigaciones correspondientes y seguirán recabando más información con respecto a esta situación”, agregó.

Robos de celulares y billeteras

Martínez sostuvo que, más allá de este episodio, los hechos que más se observaron durante los operativos de la FNE estuvieron vinculados a robos de celulares, billeteras y otros elementos personales. “Solamente hechos como robos de celulares, robos de billeteras, robos de otros artículos”, detalló. En esos casos, explicó que las víctimas deben realizar la denuncia correspondiente para que se inicien las investigaciones.

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