Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

Ciudad Cultural en la FNE.

Luego de una pelea registrada durante el desfile de carrozas en Ciudad Cultural, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), 7 personas fueron aprehendidas y 5 de ellas son menores de edad.

El operativo se dio en el marco del servicio preventivo de seguridad implementado por la Policía de la Provincia durante los desfiles de carrozas y carruajes de la FNE.

El procedimiento policial se realizó en la noche del martes donde se registró una violenta pelea en medio de la gente que disfrutaba el paso de las carrozas y carruajes en Ciudad Cultural.

Menores con armas blancas Luego de identificar a los aprehendidos, se pudo determinar que 5 de ellos eran menores de edad y tenían en su poder diferente tipos de armas blancas por lo que fueron llevados de inmediato ante las autoridades competentes.

Posteriormente se realizaron las actuaciones contravencionales a los padres y tutores de los protagonistas.

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