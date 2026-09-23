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23 de septiembre de 2026 - 23:07
Jujuy

FNE 2026: Un recuerdo hecho con materiales de la carroza del Comercial 1

Una carrocera del Comercial 1 contó a Canal 4 cómo transformaron materiales sobrantes de la carroza en anotadores para regalar a las familias.

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Por  Judith Girón
FNE 2026: Anotadores hecho con materiales de la carroza del Comercial 1

FNE 2026: Anotadores hecho con materiales de la carroza del Comercial 1

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Las familias y estudiantes prepararon anotadores como obsequio, utilizando elementos que ya no tenían uso.

“Es un regalito, un obsequio de toda la parte del Comercial Uno, de todas las familias”, explicó la carrocera durante la entrevista con Canal 4.

Reutilizar para darle otra vida

Anotadores hecho con materiales de la carroza del Comercial 1

Anotadores hecho con materiales de la carroza del Comercial 1

La propuesta también refleja una práctica que, según contó, forma parte del trabajo que realizan habitualmente.

“Nosotros estamos acostumbrados a reutilizar muchísimas cosas y la carroza se trata de eso también”, señaló.

Entre los materiales utilizados había una funda que ya no se usaba, a la que decidieron darle una nueva función y convertirla en parte de los anotadores.

“Es una honda que ya no se usa, pero nosotros le quisimos dar otra vida y lo transformamos en anotadores”, explicó.

Los anotadores incluso incorporan detalles vinculados a la propia carroza, como los cuadraditos rosados de la pochoclera, que también fueron reutilizados.

Un mensaje para todos los carroceros

Durante la entrevista, la estudiante también dejó un mensaje para quienes compartieron el camino de la construcción de las carrozas.

“Gracias por todo, por todos los momentos vividos”, expresó.

Y agregó: “Se acabó algo lindo, digamos, y lo voy a llevar siempre en mi corazón”.

Así, los anotadores se transformaron no solo en un objeto reutilizado, sino también en un recuerdo de la experiencia vivida durante la FNE y del trabajo compartido entre estudiantes y familias del Comercial 1.

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