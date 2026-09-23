miércoles 23 de septiembre de 2026
23 de septiembre de 2026 - 18:56
en vivo Jujuy.

FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del desfile doble de carrozas y carruajes

La FNE 2026 tiene este miércoles un nuevo desfile doble de carrozas y carruajes. Primero pasará el Grupo B invertido y luego el Grupo A normal.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Carroza de la EET de Perico

Carroza de la EET de Perico

EN VIVO

La FNE 2026 continua este miércoles 23 de septiembre con otro de los desfiles de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural. Será una nueva pasada doble con las 84 instituciones participantes. Seguí el minuto a minuto y la transmisión en vivo por Canal 4, YouTube y TodoJujuy.com.

El Ente Autárquico Permanente confirmó que todos los desfiles de carrozas que quedan comenzarán a las 19, buscando favorecer tanto al público como a los estudiantes que presentan sus trabajos. La modalidad también será doble el jueves 24 donde volverán a participar conjuntamente los dos grupos en Ciudad Cultural.

Operativo por la Elección Nacional

Sigue la FNE 2026 con la Elección de la Representante Nacional que se realizará el viernes 25 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, por lo que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará un operativo especial de tránsito en adyacencias del estadio en barrio Luján. Habrá cortes de tránsito a partir de las 18 horas:

  • Av. Savio, ingreso a Lincoln.
  • Lincoln y Taboada.
  • Av. Párroco Marshke, ingreso a la altura de la rotonda de Las Américas.
  • Derivador de ingreso a Av. Savio, a la altura de la rotonda de Las Américas.
  • Éxodo y Pueyrredón.
  • Cerro Aguilar y Éxodo.
  • Tumusla y Éxodo.
  • Santa Bárbara y Éxodo.
  • Humahuaca y Tumusla.
  • Humahuaca y Calilegua.
  • Caseros y Santa Bárbara.
  • Caseros y Los Decididos.
  • Caseros y Los 33 Orientales.
  • Pueyrredón y Hugo Wast, con circulación en ambos sentidos.

A partir de las 23 horas, se realizará una restricción total del tránsito vehicular sobre avenida Savio, en toda su extensión, por un lapso estimado de 40 minutos. También se dispondrán despejes, con prohibición de estacionamiento, en Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros, y en Humahuaca entre Tumusla y Pichincha.

A partir de las 17 horas y hasta la finalización del servicio, las unidades del transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos habituales. Recorrido de ida: Av. Savio, derivador Párroco Marshke (altura Río Bamba), Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y recorrido habitual. Recorrido de regreso: Av. El Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem, Av. Savio y recorrido habitual.

Las paradas estarán ubicadas en Las Heras y Chaco; Las Heras y Cuyo; Las Heras y Los Andes; y Las Heras y Rastreador, mientras que las paradas de los refuerzos del transporte urbano de pasajeros se instalarán sobre la margen derecha de avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco. En este sector, se prohibirá el estacionamiento a partir de las 12 horas.

FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional

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La historia de terror que contaron desde Palpalá

Las chicas del Colegio Modelo Palpalá sorprendieron con una historia de terror que habría ocurrido en los canchones durante los preparativos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Entre risas, nervios y mucho misterio, contaron una experiencia que rápidamente llamó la atención y sumó una cuota de suspenso a las largas jornadas de trabajo de los carroceros.

Este jueves se celebra el Día del Carrocero

El Día del Carrocero se celebrará este jueves 24 de septiembre, de 14 a 17, en Ciudad Cultural, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La fecha fue establecida en 2006 para reconocer y homenajear a los chicos y chicas que, año tras año, dedican semanas de trabajo, creatividad y esfuerzo a la construcción de las carrozas y carruajes que protagonizan cada edición de la FNE.

Este jueves se celebra el Día del Carrocero (Archivo)

Este jueves se celebra el Día del Carrocero (Archivo)

Beneficio para carroceros: ingreso gratuito al 23 de Agosto

Los carroceros que cuenten con oblea podrán ingresar de manera gratuita al estadio 23 de Agosto para presenciar el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán, este domingo 27 de septiembre desde las 21. Los estudiantes tendrán habilitado el sector Preferencial y podrán cerrar su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes alentando al Lobo en un encuentro clave de la recta final de la Primera Nacional 2026.

Gimnasia de Jujuy jugará el domingo 27 a las 21 horas con San Martín de Tucumán

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Los carroceros y profes, disfrutando

El Chico 10 del Bachi, Lautaro González, dijo que disfruta su experiencia en la FNE. “Soy carrocero, fui bastantes días al canchón. Trabajé en forrar la carroza, algunas decoraciones y sobre todo soldar, un poco de todo. Los compañeros me enseñaron a soldar, que fue la parte más difícil”, indicó.

Álvaro, integrante de la Comisión Estudiantil, dijo que lleva bien el trabajo de este año en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes: “Es algo único”, subrayó.

Secundario de Tres Pozos

Secundario de Tres Pozos

Una docente del EET 2 Jesús Salazar aseguró que la carroza técnica con Madagascar como trabajo central, es “un excelente trabajo; los chicos trabajaron un montón, un esfuerzo valorable. Esperamos podio para el sábado”, y dijeron que “todas las escuelas hicieron un excelente trabajo”.

Una carrocera del Olga Aredez dijo que trabajan en el canchón durante semanas. “Las cosas para modificar a último momento casi se nos queman. Teníamos que agregar y casi se queman, pero son cosas que pasan”.

Chicos del Secundario de Tres Pozos

Chicos del Secundario de Tres Pozos

Albóndiga y Hamburguesa, los personajes que son furor en la FNE

Los estudiantes de la EET N°1 de Maimará contaron la historia de Albóndiga y su mamá Hamburguesa, dos personajes que se convirtieron en una de las grandes atracciones de los desfiles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Con humor, creatividad y mucho trabajo de los carroceros, ambos lograron ganarse rápidamente el cariño del público y son protagonistas cada vez que salen a escena.

Rodeíto se hizo presente en la FNE

El Secundario N°29 de Rodeíto fue uno de los protagonistas de la jornada al recorrer con su carruaje la avenida principal de Ciudad Cultural, en el marco de los desfiles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Los estudiantes mostraron el trabajo realizado durante semanas y recibieron el acompañamiento del público a lo largo del recorrido.

Asueto para jueves y viernes

El Gobierno estableció asueto escolar para este jueves 24 y viernes 25 de septiembre en todas las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, tanto de gestión pública como privada, social y cooperativa, en el marco del desarrollo de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Agenda de la FNE 2026

Antes del desfile del jueves se celebrará el Día del Carrocero, con actividades programadas entre las 14 y las 17 en Ciudad Cultural. Por la noche llegará el último desfile doble. El viernes 25, desde las 21, se realizará la Elección Nacional en el Estadio 23 de Agosto, mientras que el sábado 26 llegará otro de los momentos más esperados por los estudiantes: la entrega de premios, prevista desde las 18 en Ciudad Cultural.

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Orden de pasada

Será una nueva pasada doble con las 84 instituciones participantes: primero será el turno del Grupo B en orden invertido y después avanzará el Grupo A en su orden habitual.

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