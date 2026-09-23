FNE 2026: "No puedo creer que ya se termina"

Sofía Masino regresó a Jujuy para vivir los últimos días de la FNE 2026.

Sofía Alanís Masino volvió a Jujuy para vivir de cerca la FNE 2026 y transitar los últimos días de un año que comenzó con su coronación como Representante Nacional de los Estudiantes. Este martes desfiló junto a las carrozas en Ciudad Cultural y reconoció que la proximidad de la despedida ya empieza a movilizarla.

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La joven regresó a una provincia que quedó ligada para siempre a uno de los momentos más importantes de su adolescencia. Esta vez lo hizo desde otro lugar: ya no como candidata, sino acompañando a las representantes que llegaron desde distintos puntos del país y que el viernes conocerán quién será su sucesora.

“ Recién hice una nota y me emocioné. No puedo creer que ya se termina, pero estoy muy agradecida por todo lo que viví ”, contó Sofía en diálogo con TodoJujuy.

"No puedo creer que ya se termina, pero estoy muy agradecida por todo lo que viví” "No puedo creer que ya se termina, pero estoy muy agradecida por todo lo que viví”

FNE 2026: “Estar hoy acá es un honor”

Sofía hizo un balance de un año atravesado por viajes, encuentros y nuevas experiencias: “Estoy muy agradecida por todo lo que viví, tanto con el Finde Estudiantil como con las demás fiestas que conocí en Buenos Aires, en mi provincia. Estar hoy acá es un honor”, expresó.

Durante 2026 mantuvo una participación activa como Representante Nacional. En agosto regresó a Jujuy para formar parte del Finde Estudiantil y posteriormente visitó instituciones educativas de San Pedro junto a autoridades de la FNE, donde compartió actividades con estudiantes y carroceros.

Ahora volvió para acompañar uno de los momentos centrales de la 75ª edición: la concentración de las representantes provinciales y la Elección Nacional.

Llegó a Jujuy y fue directo a Ciudad Cultural

Su regreso tuvo poco tiempo para pausas. Sofía contó que llegó cerca de las 22.30, se cambió dentro de la combi y fue directamente hasta Ciudad Cultural para seguir las actividades de la fiesta. “Llegué a las diez y media, me cambié en la combi y fui directo a Ciudad Cultural porque también quería ver a Vicky”, dijo Sofia, ya que construyeron una hermosa relación con María Victoria Zamar, representante jujeña que la acompañó durante la corte nacional 2025.

También aprovechó estas jornadas para comenzar a compartir momentos con Morella López, actual representante de Jujuy, y con el resto de las jóvenes que participarán de la elección de este viernes.

“Ya estuvimos conociendo un poco a More y estamos muy contentas todas las chicas” “Ya estuvimos conociendo un poco a More y estamos muy contentas todas las chicas”

De candidata a acompañar a las nuevas representantes

“Nunca se sintió como una competencia, siempre fuimos muy unidas” “Nunca se sintió como una competencia, siempre fuimos muy unidas”

El escenario es similar al que Sofía conoció exactamente un año atrás: representantes de todo el país llegando a Jujuy, actividades compartidas, desfiles y los nervios propios de los días anteriores a la elección. La diferencia es que esta vez le toca observarlo desde el otro lado.

Las 24 representantes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se encuentran definidas para la Elección Nacional del viernes 25 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. Esa noche se conocerá a quien sucederá a Masino como Representante Nacional. Para Sofía, acompañarlas también significa volver a aquellos días en los que ella misma comenzó a construir vínculos con las candidatas de 2025.

Cuando recibió sus atributos había destacado justamente esa relación: “Nunca se sintió como una competencia, siempre fuimos muy unidas”, dijo entonces.

Sofía Masino regresó a Jujuy para vivir los últimos días de la FNE 2026.

La noche en la que Sofía Masino fue elegida

Sofía Alanís Masino fue coronada el 26 de septiembre de 2025 durante la 74ª Fiesta Nacional de los Estudiantes, en un Estadio 23 de Agosto colmado. Llegó a Jujuy representando a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue elegida entre las 24 representantes que participaron de aquella edición.

Aquella noche, visiblemente emocionada, agradeció a su familia y al público jujeño: “No lo puedo creer todavía. Quiero agradecerles a todos. Esta fiesta es inolvidable”, expresó segundos después de recibir sus atributos. También agradeció a “los jujeños que nos recibieron con amor y respeto”.

El cierre musical de aquella elección estuvo a cargo de Airbag.

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Cómo quedó conformada la corte nacional 2025

Junto a Sofía fueron distinguidas otras cuatro jóvenes:

Representante Nacional 2025: Sofía Alanís Masino – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sofía Alanís Masino – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1ª Representante Nacional: Martina García – Tucumán.

Martina García – Tucumán. 2ª Representante Nacional: María Victoria Zamar – Jujuy.

María Victoria Zamar – Jujuy. 1ª Dama de Honor: Martina Rodríguez – Tierra del Fuego.

Martina Rodríguez – Tierra del Fuego. 2ª Dama de Honor: Fiona Delgado – Chubut.

Esa corte acompañó un año que para Masino significó conocer otras celebraciones, representar a los estudiantes y regresar en diferentes oportunidades a Jujuy.

Quién es Sofía Masino

Sofía es oriunda de Luján, provincia de Buenos Aires, aunque en la FNE 2025 participó como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudiaba en el Instituto Nuestra Señora de Luján Hermanas Vicentinas cuando fue elegida para llegar a Jujuy.

Al momento de la Elección Nacional de septiembre de 2025 tenía 16 años. En una presentación realizada antes de la coronación había definido de manera sencilla uno de sus principales objetivos personales: ser feliz, disfrutar la vida y compartir tiempo con las personas que quiere.

Durante 2026, su actividad pública conocida estuvo fundamentalmente vinculada a su rol como Representante Nacional de los Estudiantes, participando de encuentros y actividades relacionadas con la FNE. No encontré información pública confiable que confirme que actualmente curse una carrera universitaria o tenga un trabajo fuera de esas actividades.

Ahora su año de representación entra en sus últimas horas.

El viernes, cuando una de las 24 jóvenes sea anunciada como nueva Representante Nacional de los Estudiantes, Sofía cerrará formalmente una etapa que, según reconoce, todavía le cuesta creer que esté llegando a su final.