Investigan en Neuquén la muerte de un jujeño hallado en una obra en construcción

Un jujeño fue encontrado muerto en una obra en construcción en Añelo, provincia de Neuquén , y la Justicia inició una investigación para determinar qué ocurrió. Tenía 40 años, trabajaba en el rubro de la construcción y, aunque era oriundo de Jujuy, residía actualmente en esa localidad vinculada a Vaca Muerta .

El hallazgo se produjo en un edificio ubicado en la esquina de Sarmiento y Belgrano, en el barrio La Meseta . De acuerdo con la información preliminar, fueron sus propios compañeros de trabajo quienes encontraron al hombre y alertaron a los servicios de emergencia.

Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo fue hallado alrededor de las 6:30. Los trabajadores que se encontraban en el lugar indicaron durante las primeras entrevistas que habrían escuchado un fuerte ruido poco antes de advertir lo sucedido .

Los empleados pernoctaban en una zona ya habilitada del edificio en construcción. Tras el hallazgo, solicitaron asistencia y personal del Hospital de Añelo arribó al lugar. Los profesionales de salud constataron el fallecimiento y posteriormente dieron intervención a la Policía de Neuquén para iniciar las actuaciones correspondientes .

Investigan en Neuquén la muerte de un jujeño hallado en una obra en construcción

De acuerdo con los primeros relevamientos, el cuerpo presentaba importantes lesiones en la zona de la cabeza y el torso. La escena quedó bajo resguardo mientras se realizaron las tareas de recolección de evidencia necesarias para intentar reconstruir los momentos previos a la muerte.

La Justicia de Neuquén busca determinar qué ocurrió

Tras las primeras actuaciones, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, un estudio considerado clave para determinar con mayor precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento. La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y se dio intervención a la asistente letrada Galia Borelli.

Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente cómo se produjo el hecho. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se analizan diferentes hipótesis y remarcaron que las diligencias continúan para establecer la secuencia de lo ocurrido. La Justicia trabaja además sobre los testimonios de los compañeros de la víctima y los elementos recolectados en el lugar.

La víctima era oriunda de Jujuy

El hombre fallecido se desempeñaba como trabajador de la construcción. Era oriundo de la provincia de Jujuy, aunque había fijado domicilio en el barrio La Meseta de Añelo, localidad ubicada en una de las principales zonas de desarrollo de Vaca Muerta.

Pese a que pudo ser identificado rápidamente a partir de las entrevistas realizadas a sus compañeros, hasta el momento las autoridades mantienen bajo reserva su identidad. La investigación continúa y se aguardan los resultados de la autopsia y de las restantes medidas dispuestas por la Fiscalía para esclarecer las circunstancias de la muerte.