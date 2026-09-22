martes 22 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2026 - 10:30
Jujuy.

FNE 2026: todos los desfiles de carrozas comenzarán a las 19 horas

El Ente Autárquico Permanente confirmó el horario definitivo de los desfiles de carrozas en Ciudad Cultural.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Desfile doble en la FNE 2026.

Desfile doble en la FNE 2026.

Continuando con la segunda semana de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, desde el Ente Autárquico Permanente confirmaron que todos los desfiles de carrozas que quedan comenzarán a las 19 horas. La decisión busca que el público pueda apreciar en mejores condiciones cada uno de los trabajos realizados por los estudiantes y, al mismo tiempo, favorecer a los carroceros que protagonizan las jornadas en Ciudad Cultural.

Lee además
Comenzó la exposición de carrozas en Ciudad Cultural 
Jujuy.

FNE 2026: Hoy es la segunda exposición de carrozas en Ciudad Cultural
Victoria Zamar, Representante por Jujuy FNE 2025
Primavera.

FNE 2026: Jujuy elige a su Representante Provincial en el Día de la Primavera

Cómo siguen los desfiles de la FNE 2026

El martes 22 de septiembre se realizará un nuevo desfile doble en Ciudad Cultural desde las 19 horas. Por las condiciones del tiempo desde el Ente Autárquico Permanente de la FNE dijeron que “se va a ir analizando en el transcurso del día” si se realiza o se reprograma.

Sobre el desfile de este martes, el orden de pasada de las carrozas y carruajes será el Grupo A invertido y el Grupo B normal.

Sobre el horario de los desfiles, el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, también será desde las 19 en Ciudad Cultural.

El jueves 24 además se desarrollarán previamente actividades por el Día del Carrocero. Las mismas serán entre las 14 y las 17 horas.

Más de 80 colegios forman parte de los grupos

El cronograma de la FNE 2026 distribuyó a los establecimientos participantes en dos grupos de 42 instituciones cada uno, entre carrozas, carruajes y carrozas técnicas.

Los desfiles que quedan de la FNE 2026

La edición 2026 tendrá siete jornadas de desfile, con diferentes combinaciones y cambios en el sentido del orden de presentación.

  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble
  • Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Hoy es la segunda exposición de carrozas en Ciudad Cultural

FNE 2026: Jujuy elige a su Representante Provincial en el Día de la Primavera

Elección Provincial de la FNE 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

Marcelo Ponce volvió a la FNE 2026: "Es emocionante estar de vuelta con los chicos"

FNE 2026: una por una, las candidatas de la Elección Nacional

Lo que se lee ahora
fne 2026: una por una, las candidatas de la eleccion nacional
Jujuy.

FNE 2026: una por una, las candidatas de la Elección Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Las elegidas.
Jujuy.

FNE 2026: los mejores momentos de la Elección Provincial

Morella López. video
Jujuy.

FNE 2026: Quién es Morella López, la nueva Representante de Jujuy

FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy video
Jujuy.

FNE 2026: Morella Kiara Gira López es la nueva representante de los estudiantes de Jujuy

Isabella Carrizo fue elegida representante de Salta y llegará a Jujuy para la FNE. Tras recibir críticas, pidió reflexionar sobre la violencia digital.
Bullying.

Atacaron por redes sociales a la representante de Salta de la FNE

Bautista Pellegrini tiene 18 años, paje 10 de la FNE video
Jujuy.

De arquero del Lobo a Paje 10 de la FNE: la historia de Bautista Pellegrini

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel