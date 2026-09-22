FNE 2026: todos los desfiles de carrozas comenzarán a las 19 horas

Desfile doble en la FNE 2026.

Continuando con la segunda semana de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, desde el Ente Autárquico Permanente confirmaron que todos los desfiles de carrozas que quedan comenzarán a las 19 horas. La decisión busca que el público pueda apreciar en mejores condiciones cada uno de los trabajos realizados por los estudiantes y, al mismo tiempo, favorecer a los carroceros que protagonizan las jornadas en Ciudad Cultural.

Cómo siguen los desfiles de la FNE 2026 El martes 22 de septiembre se realizará un nuevo desfile doble en Ciudad Cultural desde las 19 horas. Por las condiciones del tiempo desde el Ente Autárquico Permanente de la FNE dijeron que “se va a ir analizando en el transcurso del día” si se realiza o se reprograma.

Sobre el desfile de este martes, el orden de pasada de las carrozas y carruajes será el Grupo A invertido y el Grupo B normal.

Sobre el horario de los desfiles, el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, también será desde las 19 en Ciudad Cultural.

El jueves 24 además se desarrollarán previamente actividades por el Día del Carrocero. Las mismas serán entre las 14 y las 17 horas. Más de 80 colegios forman parte de los grupos El cronograma de la FNE 2026 distribuyó a los establecimientos participantes en dos grupos de 42 instituciones cada uno, entre carrozas, carruajes y carrozas técnicas. Los desfiles que quedan de la FNE 2026 La edición 2026 tendrá siete jornadas de desfile, con diferentes combinaciones y cambios en el sentido del orden de presentación. Martes 22 de septiembre - Desfile doble

Desfile doble Jueves 24 de septiembre - Desfile doble

Desfile doble Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble

Desfile doble Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios

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