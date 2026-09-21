21 de septiembre de 2026 - 11:13
En fotos.

Elección Provincial de la FNE 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

La Elección Provincial de la FNE 2026 será este lunes desde las 21 en Ciudad Cultural, con 16 candidatas y entrada libre y gratuita.

FNE 2026 candidatas eleccion provincial (3) Foto 1/18
Representante 2025 Jujuy - Victoria Foto 2/18
Representante 2025 Jujuy - Victoria Por
Yungas - Santa Bárbara - Victoria Foto 3/18

Yungas - Santa Bárbara - Victoria

 Por
Yungasa - Valle Grande - Celeste Foto 4/18

Yungasa - Valle Grande - Celeste

 Por
Rinconada - Jocelyn&nbsp; Foto 5/18

Rinconada - Jocelyn 

 Por
&nbsp;Santa Catalina - Blanca Foto 6/18

 Santa Catalina - Blanca

 Por
Susques - jocelyn Foto 7/18

Susques - jocelyn

 Por
Yavi - Elsa Foto 8/18

Yavi - Elsa

 Por
Quebrada - Humahuaca - Jenifer Foto 9/18
Quebrada - Humahuaca - Jenifer Por
Quebrada - Tilcara - Catalina Foto 10/18
Quebrada - Tilcara - Catalina Por
Valles - Dr. Manuel Belgrano - Clara Foto 11/18
Valles - Dr. Manuel Belgrano - Clara Por
Valles - El Carmen - Morella Foto 12/18
Valles - El Carmen - Morella Por
Valles - Palpalá - Victoria Foto 13/18
Valles - Palpalá - Victoria Por
Valles - San Antonio - Alejandra Foto 14/18
Valles - San Antonio - Alejandra Por
Yungas - Ledesma - Iara Foto 15/18
Yungas - Ledesma - Iara Por
Región Puna- Abril por Chochinoca Foto 16/18

Región Puna- Abril por Chochinoca

 Por
Quebrada - Tumbaya - Celeste Foto 17/18
Quebrada - Tumbaya - Celeste Por
Yungas - San Pedro - Abril Foto 18/18

Yungas - San Pedro - Abril

 Por

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Más fotogalerías

Comenzó la exposición de carrozas en Ciudad Cultural 
Jujuy.

FNE 2026: Hoy es la segunda exposición de carrozas en Ciudad Cultural

fne2026: comenzo la eleccion del paje 10 con representantes de toda la provincia
Jujuy.

FNE2026: Comenzó la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia

fne2026: bautista pellegrini es el nuevo paje 10 provincial
Jujuy.

FNE2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Paje 10 Provincial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel