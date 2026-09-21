Elección Provincial de la FNE 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

La Elección Provincial de la FNE 2026 será este lunes desde las 21 en Ciudad Cultural, con 16 candidatas y entrada libre y gratuita.

Quebrada - Tumbaya - Celeste Por

Yungas - Ledesma - Iara Por

Valles - San Antonio - Alejandra Por

Valles - Palpalá - Victoria Por

Valles - El Carmen - Morella

Valles - El Carmen - Morella Por

Valles - Dr. Manuel Belgrano - Clara Por

Quebrada - Tilcara - Catalina Por

Quebrada - Humahuaca - Jenifer Por

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