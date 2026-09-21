Elección Provincial de la FNE 2026: conocé una por una a las candidatas de los departamentos

Jujuy.
lunes 21 de septiembre de 2026
La Elección Provincial de la FNE 2026 será este lunes desde las 21 en Ciudad Cultural, con 16 candidatas y entrada libre y gratuita.
Yungas - Santa Bárbara - Victoria
Yungasa - Valle Grande - Celeste
Rinconada - Jocelyn
Santa Catalina - Blanca
Susques - jocelyn
Yavi - Elsa
Región Puna- Abril por Chochinoca
Yungas - San Pedro - Abril
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