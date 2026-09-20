FNE2026: Bautista Pellegrini es el nuevo Paje 10 Provincial

Bautista Pellegrini, fue elegido Paje 10 Provincial en una noche especial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que se vivió en Ciudad Cultural.
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La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene nuevo Paje 10 Provincial. Bautista Pellegrini, fue elegido en una noche llena de emoción, entusiasmo y toda la energía de los estudiantes jujeños.
Bautista Pellegrini, fue elegido Paje 10 Provincial en una noche especial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que se vivió en Ciudad Cultural.
La elección reunió a representantes de distintos puntos de Jujuy, en una jornada marcada por la emoción, los nervios, las sonrisas y toda la energía de los estudiantes.
El título de Paje 10 Provincial quedó en manos de Bautista Pellegrini, quien representó al Colegio Santa Teresita de San Salvador de Jujuy en esta nueva edición de la FNE.
El elegido recibió el reconocimiento ante una Ciudad Cultural que volvió a convertirse en el punto de encuentro de estudiantes, familias y público que acompaña cada una de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Bautista Pellegrini, representante de Santa Teresita, fue elegido como el nuevo Chico 10 Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
La elección también dejó definidos los demás títulos de la noche:
La elección se vivió con mucha emoción, entusiasmo y toda la energía de los estudiantes que llegaron desde distintos puntos de Jujuy para ser parte de la FNE 2026.
La celebración no se detiene y durante los próximos días continuará la agenda de actividades en Ciudad Cultural.
La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa así con una agenda cargada de encuentros, desfiles y elecciones que tienen como protagonistas a los estudiantes de Jujuy.
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