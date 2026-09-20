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20 de septiembre de 2026 - 00:36
Jujuy.

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita

El carruaje “Jujuy, tierra de sonido” volvió a emocionar en Ciudad Cultural con su homenaje a la música y la cultura jujeña.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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En el desfile de este sábado, músicos y exalumnos se sumaron para acompañar a los estudiantes. La propuesta lleva el nombre “Jujuy, tierra de sonido” y nació con la intención de realizar un homenaje en vida a quienes, desde la música, ayudaron a construir parte de la identidad cultural de la provincia.

Músicos jujeños acompañaron a los estudiantes

Entre quienes se sumaron al desfile estuvieron Gino Grosso y Francesco Grosso, de Los Carnavaleros; Santiago Guari, de Awkas; y Lautaro Zapana, de Taki. También participaron estudiantes y exalumnos del Santa Teresita, junto a la música invitada Isabel Guari.

La presencia de los artistas le dio un significado especial a una carroza que desde su diseño busca poner en valor los sonidos, instrumentos y protagonistas de la cultura jujeña.

María Cecilia Cusi, profesora asesora del proyecto, había explicado que el objetivo fue justamente reconocer a los artistas locales. “Este año elegimos hacer un homenaje a cantantes y autores jujeños, un homenaje en vida”, señaló.

Un proyecto con fuertes vínculos con el colegio

El homenaje también tiene una relación cercana con la comunidad educativa. Entre los alumnos hay familiares de referentes de la cultura provincial, como un nieto de Don Guari y una nieta de Barbarita Cruz.

Durante la construcción, los carroceros también recibieron la visita de Fortunato Ramos, uno de los artistas representados en la obra.

Así, el Santa Teresita convirtió su paso por la FNE en algo más que un desfile: estudiantes, músicos y distintas generaciones del colegio se encontraron alrededor de una carroza que celebra la identidad y la música de Jujuy.

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