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19 de septiembre de 2026 - 19:21
Estudiantes.

FNE 2026: Santiago del Estero eligió a Constanza Lastra para llegar a Jujuy

Constanza Lastra fue elegida reina provincial de Santiago del Estero y representará a su provincia en la FNE 2026, el 25 de septiembre en Jujuy.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
FNE 2026: Santiago del Estero eligió a Constanza Lastra para llegar a Jujuy

FNE 2026: Santiago del Estero eligió a Constanza Lastra para llegar a Jujuy

La FNE 2026 ya tiene confirmada a otra de las jóvenes que llegará a San Salvador de Jujuy. Constanza Lastra, representante de Las Termas de Río Hondo, fue elegida Reina Provincial de los Estudiantes de Santiago del Estero y participará de la instancia nacional el próximo 25 de septiembre.

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FNE 2026: Constanza Lastra representará a Santiago del Estero

La elección provincial se realizó durante la noche del viernes 18 de septiembre en el tradicional Teatro 25 de Mayo, donde se desarrolló la gala que reunió a representantes estudiantiles de distintos puntos de Santiago del Estero.

Constanza Lastra, representante de Las Termas de Río Hondo, se quedó con la máxima distinción luego de compartir la elección con otras 24 jóvenes provenientes de establecimientos educativos de la Capital y del interior de la provincia.

Con esta definición, Santiago del Estero confirmó quién será su representante en la próxima instancia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que tendrá a Jujuy nuevamente como punto de encuentro para delegaciones de todo el país.

Epígrafe: Constanza Lastra representará a Santiago del Estero en la FNE 2026 y llegará a Jujuy para participar de la elección nacional.

Quién es Constanza Lastra, la representante que llegará a Jujuy

La flamante reina provincial representa a la ciudad turística de Las Termas de Río Hondo y recibió los atributos luego de la definición realizada en el Teatro 25 de Mayo.

El traspaso estuvo a cargo de Delfina Mesples, Reina Provincial 2025, quien entregó los atributos a su sucesora durante la ceremonia.

El cuadro de honor quedó integrado además por Guillermina Prieto González, del Colegio Hermana Hermas de Brujin, como Primera Representante Provincial, y María Pía Bordi Vaja, del Colegio Absalón Rojas, como Segunda Representante Provincial.

También fueron distinguidas Giuliana Camila Barraza, de 17 años y alumna del Colegio José Benjamín Gorostiaga de La Banda, como Primera Dama de Honor, y Emilse Arce, del Colegio Santa Dorotea, como Segunda Dama de Honor.

La elección santiagueña se suma así a las definiciones que se realizan en distintas provincias antes de la gran cita en Jujuy. En la cobertura completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se pueden seguir las novedades de las representantes, los desfiles y las actividades programadas para esta edición.

Cuándo será la elección nacional en Jujuy

El próximo desafío de Constanza Lastra será representar a Santiago del Estero en la instancia nacional prevista para el 25 de septiembre en Jujuy.

Será allí donde compartirá escenario con representantes de las demás provincias en uno de los momentos centrales de la FNE 2026.

La joven llegará a San Salvador de Jujuy luego de haber sido elegida entre 25 participantes y con la responsabilidad de llevar a la fiesta nacional la representación del estudiantado santiagueño.

De esta manera, a pocos días de la elección nacional, continúan conociéndose los nombres de las jóvenes que viajarán hasta Jujuy para formar parte de la celebración estudiantil.

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