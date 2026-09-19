FNE 2026: viví el minuto a minuto del desfile doble en Ciudad Cultural

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa este sábado 19 de septiembre con una de sus noches más convocantes. Desde las 19 horas, Ciudad Cultural es el escenario de un nuevo desfile doble de carrozas.

La jornada tiene una particularidad: el Grupo B desfila en orden invertido, mientras que el Grupo A mantendrá el orden previsto. En total participarán 84 instituciones educativas.

Los estudiantes y sus carrozas desfilan por Ciudad Cultural. El desfile empezó en horario y con una muy buenas concurrencia de familias de toda la provincia y el país.

Maximiliano Pérez, carrocero del Secundario Nuevo Pirquitas, contó la historia detrás del carruaje que representa sus raíces y que sorprendió en el desfile doble de la FNE 2026. Gran parte de la obra fue confeccionada con lana de llama y llegó a Jujuy tras un viaje de más de 400 kilómetros. Además, destacó la emoción de participar y el acompañamiento de todas las personas que colaboraron con materiales, comida y distintos aportes para hacer posible su presencia en los desfiles.

Las tribunas se llenaron de familias, amigos y estudiantes que llegaron para acompañar a sus instituciones y esperar el paso de las carrozas. Con banderas, globos, carteles y mucho entusiasmo, el público siguió de cerca cada presentación y convirtió la espera en parte de la fiesta.

El Colegio Nueva Siembra sorprendió en el desfile con una propuesta inspirada en el arte japonés, con una carroza llena de detalles, colores y figuras que combinan tradición y creatividad. Una puesta en escena que se destacó por su iluminación, sus flores y la presencia de elementos que evocan la estética de Japón.

La carroza técnica de la EET N°2 estuvo inspirada en Madagascar 3, la película en la que sus personajes recorren Europa. Zaira, carrocera del colegio, contó que trabajaron durante dos o tres meses para concretar la propuesta: “Nos costó un montón, pero estamos orgullosos de nuestra carroza”. Luego de mencionar a los personajes de la película, continuó el desfile junto a sus compañeros. Detrás llegó el Bachillerato N°3 de Monterrico con una carroza inspirada en el universo de Mario Bros. Charly Garcia le preguntó a la representante del colegio si alguna vez había jugado al videojuego y respondió que sí. Además, destacó el orgullo por el trabajo realizado por los carroceros y la felicidad de todos por el resultado. Antes de continuar con el desfile, los carroceros aprovecharon para enviar saludos a sus familias que seguían la transmisión.

Durante el desfile, los estudiantes del Colegio Nacional N°1 sorprendieron al público al entonar el himno de la institución vestidos con el tradicional uniforme de gala. Un momento cargado de emoción y sentido de pertenencia que reflejó la identidad de una institución con una extensa trayectoria en la educación jujeña y protagonista de distintas generaciones de estudiantes.

Toda la alegría de la FNE 2026 se vive con Martín Salwe en la Avenida de los Estudiantes, acompañando la transmisión de Canal 4. Con su energía y buena onda, Martín recorre el desfile, conversa con los carroceros y conoce más sobre el trabajo, la creatividad y el esfuerzo detrás de cada carroza.

La Escuela Municipal Marina Vilte presentó una carroza inspirada en Caminito y el tradicional barrio porteño de La Boca. La propuesta se destaca por una gran riqueza de detalles, con una explosión de colores, formas y elementos que recrean la identidad y la estética de uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. Una puesta en escena llena de vida que refleja el enorme trabajo de los estudiantes detrás de cada rincón de la carroza.

Durante la transmisión, Martín Salwe conversó con un carrocero del Colegio Gianelli y no tardó en encontrarle un parecido con Leandro Paredes. “¡Qué facha!”, le dijo entre risas, mientras el estudiante se prendía al divertido momento: “Es Leandro Paredes, gracias por lo que hiciste en el Mundial, gracias a los compañeros”. La ocurrencia generó risas entre los carroceros y sumó un momento distendido a la noche. Después, sus compañeros contaron que están muy felices y orgullosos por el trabajo finalizado y por todo el esfuerzo puesto en la carroza.

Cada carroza tiene una historia detrás y son los pequeños detalles los que reflejan el enorme trabajo de los estudiantes. En estas imágenes, repasamos algunos de los detalles que se destacaron durante el desfile de la FNE 2026.

La carroza técnica de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada” se lució en Ciudad Cultural con una propuesta llena de detalles, creatividad y el enorme trabajo de los estudiantes. Su paso por la avenida despertó los aplausos y el acompañamiento del público. ¡Vamos, Los Lobos!

Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Así también de 16 a 20 se realizará la Exposición de las carrozas y carruajes que noche a noche asombran en la Avenida de los Estudiantes.

La elección del Paje 10 será desde las 18 en Ciudad Cultural con la presencia de miles de estudiantes de toda la provincia alentando a los diferentes candidatos que llegan de todas las regiones de Jujuy.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive a pleno en la provincia y este domingo será un día especial dentro del cronograma de la Fiesta porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia.

Martín Salwe en Canal 4

Orden de pasada de las carrozas del Grupo A

EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica

Colegio del Huerto - carroza

Colegio Santa Teresita - carruaje

Colegio Nueva Siembra - carruaje

Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje

Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica

Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza

Colegio Remedios de Escalada - carruaje

Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje

Colegio Los Lapachos - carruaje

EET 1 de El Carmen - carroza técnica

Colegio del Salvador - carroza

Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje

Colegio Santa Bárbara - carruaje

Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje

EET 1 de Maimará - carroza técnica

Comercial 2 - carroza

Colegio Blaise Pascal - carruaje

Secundario 33 de Reyes - carruaje

Provincial de Comercio 3 - carruaje

EET 1 de San Pedro - carroza técnica

Comercial 2 de Palpalá - carroza

Colegio Mayor Jujuy - carruaje

Secundario 54 - carruaje

Parroquial de El Carmen - carruaje

EET 2 de San Pedro - carroza técnica

Comercial 1 de Perico - carroza

Escuela Normal de Humahuaca - carruaje

Nueva Generación - carruaje

Colegio 1 de Volcán - carruaje

Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza

Los Olivos de San Pedro - carruaje

Secundario 35 de Los Alisos - carruaje

Canónigo Gorriti - carruaje

Agrotécnica 1 El Brete - carroza

Bachillerato 16 - carruaje

Colegio Divino Redentor - carruaje

Polivalente 2 de San Pedro - carruaje

Bachillerato 2 - carroza

Secundario 12 de Pirquitas - carruaje

Secundario 62 “La Salle” - carroza

ARENI - carruaje

Grupo B

EET 1 de Palpalá - carroza técnica

Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza

Escuela Marina Vilte - carruaje

EMDEI - carruaje

Martín Pescador - carruaje

EET 1 de Monterrico - carroza técnica

Bachillerato 6 - carroza

Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje

Secundario 43 - carruaje

Modelo Palpalá - carruaje

Escuela de Minas - carroza técnica

Nuevo Horizonte 1 - carroza

Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje

Colegio Gianelli - carruaje

Polimodal 3 - carruaje

EET 1 de Perico - carroza técnica

Escuela Normal Superior - carroza

Secundario 2 - carruaje

Agrotécnica 7 de Perico - carruaje

Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje

EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica

José Hernández - carroza

Secundario 34 - carruaje

Pablo Pizzurno - carruaje

Bachillerato 19 de Yala - carruaje

Provincial de Comercio 1 - carroza

Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza

Asociación Todos Juntos - carruaje

Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje

Secundario 6 - carruaje

Secundario 32 - carroza

Secundario 39 - carruaje

IPSEL - carruaje

Jean Piaget - carruaje

Bachillerato 24 de Lozano - carroza

Secundario 59 Olga Aredez - carruaje

Secundario 57 de Caspalá - carruaje

Bachillerato 3 de Monterrico - carroza

Bachillerato 21 - carruaje

Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje

Secundario 50 de Tres Pozos - carroza

Secundario 29 de Rodeíto - carruaje

84 colegios y una noche especial en Ciudad Cultural

Durante el desfile se presentarán 11 carrozas técnicas, 23 no técnicas y 50 carruajes, realizados durante meses de trabajo por estudiantes y carroceros.

Además, las candidatas departamentales participarán como invitadas en las carrozas, a pocos días de la Elección Provincial, prevista para el lunes 21 de septiembre.

Quienes no puedan llegar hasta Ciudad Cultural podrán seguir el desfile y todos sus detalles a través de Canal 4 de Jujuy.

Desfile doble en la FNE 2026

Cortes de tránsito desde las 17

Por el movimiento previsto alrededor del predio, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará cortes y desvíos desde las 17 horas en distintos puntos de acceso a Ciudad Cultural.

También habrá restricciones para estacionar desde las 18 en sectores de Suipacha y avenida Bolivia, además de modificaciones en los recorridos del transporte urbano.

Desde las 18, los colectivos modificarán sus recorridos y tendrán paradas sobre avenida de las Carrozas. Cerca de las 20, con el incremento de peatones, se realizará un nuevo cambio y las paradas se trasladarán a avenida Bolivia, entre la Rotonda de la UNJu y pasaje Gómez.

Los taxis de radiollamada tendrán paradas habilitadas en avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy, y en avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.

Cómo continúa la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Después del desfile de este sábado, el domingo habrá exposición de carrozas de 16 a 20 y la elección Paje 10 desde las 18.

El lunes 21 será otro de los momentos centrales de la fiesta: durante la tarde continuará la exposición y, desde las 21 horas, se realizará la Elección de la Representante Provincial.

La agenda seguirá durante toda la semana con el Congreso de la Juventud, nuevos desfiles dobles, el Día del Carrocero y la Elección Nacional del viernes 25 en el estadio 23 de Agosto. La edición 2026 finalizará el sábado 26 con la entrega de premios en Ciudad Cultural.