sábado 19 de septiembre de 2026
19 de septiembre de 2026 - 11:07
en vivo Jujuy.

FNE 2026: viví el minuto a minuto del desfile doble en Ciudad Cultural

El desfile de carrozas doble de la FNE 2026 comenzó al rededor de las 19 en Ciudad Cultural y contará con 84 instituciones.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

EN VIVO

Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive a pleno en la provincia y este domingo será un día especial dentro del cronograma de la Fiesta porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia.

La elección del Paje 10 será desde las 18 en Ciudad Cultural con la presencia de miles de estudiantes de toda la provincia alentando a los diferentes candidatos que llegan de todas las regiones de Jujuy.

Así también de 16 a 20 se realizará la Exposición de las carrozas y carruajes que noche a noche asombran en la Avenida de los Estudiantes.

Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

La técnica de la Zegada se llevó todos los aplausos

La carroza técnica de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada” se lució en Ciudad Cultural con una propuesta llena de detalles, creatividad y el enorme trabajo de los estudiantes. Su paso por la avenida despertó los aplausos y el acompañamiento del público. ¡Vamos, Los Lobos!

Los detalles que hacen única a cada carroza

Cada carroza tiene una historia detrás y son los pequeños detalles los que reflejan el enorme trabajo de los estudiantes. En estas imágenes, repasamos algunos de los detalles que se destacaron durante el desfile de la FNE 2026.

“¡Qué facha!”: Martín encontró al Leandro Paredes de la FNE

Durante la transmisión, Martín Salwe conversó con un carrocero del Colegio Gianelli y no tardó en encontrarle un parecido con Leandro Paredes. “¡Qué facha!”, le dijo entre risas, mientras el estudiante se prendía al divertido momento: “Es Leandro Paredes, gracias por lo que hiciste en el Mundial, gracias a los compañeros”. La ocurrencia generó risas entre los carroceros y sumó un momento distendido a la noche. Después, sus compañeros contaron que están muy felices y orgullosos por el trabajo finalizado y por todo el esfuerzo puesto en la carroza.

La Escuela Marina Vilte llevó Caminito y La Boca a la FNE

La Escuela Municipal Marina Vilte presentó una carroza inspirada en Caminito y el tradicional barrio porteño de La Boca. La propuesta se destaca por una gran riqueza de detalles, con una explosión de colores, formas y elementos que recrean la identidad y la estética de uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. Una puesta en escena llena de vida que refleja el enorme trabajo de los estudiantes detrás de cada rincón de la carroza.

¡Llegó Martín Salwe a Ciudad Cultural!

Toda la alegría de la FNE 2026 se vive con Martín Salwe en la Avenida de los Estudiantes, acompañando la transmisión de Canal 4. Con su energía y buena onda, Martín recorre el desfile, conversa con los carroceros y conoce más sobre el trabajo, la creatividad y el esfuerzo detrás de cada carroza.

¡Adelante estudiantes!: el Nacional 1 cantó el himno del colegio

Durante el desfile, los estudiantes del Colegio Nacional N°1 sorprendieron al público al entonar el himno de la institución vestidos con el tradicional uniforme de gala. Un momento cargado de emoción y sentido de pertenencia que reflejó la identidad de una institución con una extensa trayectoria en la educación jujeña y protagonista de distintas generaciones de estudiantes.

¡Adelante estudiantes!: el Nacional 1 cantó el himno del colegio

Madagascar y Mario Bros, protagonistas del desfile

La carroza técnica de la EET N°2 estuvo inspirada en Madagascar 3, la película en la que sus personajes recorren Europa. Zaira, carrocera del colegio, contó que trabajaron durante dos o tres meses para concretar la propuesta: “Nos costó un montón, pero estamos orgullosos de nuestra carroza”. Luego de mencionar a los personajes de la película, continuó el desfile junto a sus compañeros. Detrás llegó el Bachillerato N°3 de Monterrico con una carroza inspirada en el universo de Mario Bros. Charly Garcia le preguntó a la representante del colegio si alguna vez había jugado al videojuego y respondió que sí. Además, destacó el orgullo por el trabajo realizado por los carroceros y la felicidad de todos por el resultado. Antes de continuar con el desfile, los carroceros aprovecharon para enviar saludos a sus familias que seguían la transmisión.

EET N° 2 Jesús Raúl salazar

EET N° 2 Jesús Raúl salazar

Arte japonés y tradición se encuentran en la FNE

El Colegio Nueva Siembra sorprendió en el desfile con una propuesta inspirada en el arte japonés, con una carroza llena de detalles, colores y figuras que combinan tradición y creatividad. Una puesta en escena que se destacó por su iluminación, sus flores y la presencia de elementos que evocan la estética de Japón.

Carruaje del Nueva Siembra 2026

Carruaje del Nueva Siembra 2026

Las hinchadas esperan con emoción el paso de las carrozas

Las tribunas se llenaron de familias, amigos y estudiantes que llegaron para acompañar a sus instituciones y esperar el paso de las carrozas. Con banderas, globos, carteles y mucho entusiasmo, el público siguió de cerca cada presentación y convirtió la espera en parte de la fiesta.

Las tribunas se llenaron de familias, amigos y estudiantes

Las tribunas se llenaron de familias, amigos y estudiantes

Más de 400 kilómetros para cumplir el sueño de la FNE

Maximiliano Pérez, carrocero del Secundario Nuevo Pirquitas, contó la historia detrás del carruaje que representa sus raíces y que sorprendió en el desfile doble de la FNE 2026. Gran parte de la obra fue confeccionada con lana de llama y llegó a Jujuy tras un viaje de más de 400 kilómetros. Además, destacó la emoción de participar y el acompañamiento de todas las personas que colaboraron con materiales, comida y distintos aportes para hacer posible su presencia en los desfiles.

Nueva Pirquitas

Nueva Pirquitas

Nueva Pirquitas

Nueva Pirquitas

Nueva Pirquitas

Nueva Pirquitas

¡El desfile doble ya se vive a pleno!

Los estudiantes y sus carrozas desfilan por Ciudad Cultural. El desfile empezó en horario y con una muy buenas concurrencia de familias de toda la provincia y el país.

Pasa la virgen en el segundo desfile doble

La jornada tiene una particularidad: el Grupo B desfila en orden invertido, mientras que el Grupo A mantendrá el orden previsto. En total participarán 84 instituciones educativas.

Martín Salwe en Canal 4

Martín Salwe en Canal 4

Orden de pasada de las carrozas del Grupo A

  • EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
  • Colegio del Huerto - carroza
  • Colegio Santa Teresita - carruaje
  • Colegio Nueva Siembra - carruaje
  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
  • Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
  • Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
  • Colegio Remedios de Escalada - carruaje
  • Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
  • Colegio Los Lapachos - carruaje
  • EET 1 de El Carmen - carroza técnica
  • Colegio del Salvador - carroza
  • Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
  • Colegio Santa Bárbara - carruaje
  • Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
  • EET 1 de Maimará - carroza técnica
  • Comercial 2 - carroza
  • Colegio Blaise Pascal - carruaje
  • Secundario 33 de Reyes - carruaje
  • Provincial de Comercio 3 - carruaje
  • EET 1 de San Pedro - carroza técnica
  • Comercial 2 de Palpalá - carroza
  • Colegio Mayor Jujuy - carruaje
  • Secundario 54 - carruaje
  • Parroquial de El Carmen - carruaje
  • EET 2 de San Pedro - carroza técnica
  • Comercial 1 de Perico - carroza
  • Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
  • Nueva Generación - carruaje
  • Colegio 1 de Volcán - carruaje
  • Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
  • Los Olivos de San Pedro - carruaje
  • Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
  • Canónigo Gorriti - carruaje
  • Agrotécnica 1 El Brete - carroza
  • Bachillerato 16 - carruaje
  • Colegio Divino Redentor - carruaje
  • Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
  • Bachillerato 2 - carroza
  • Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
  • Secundario 62 “La Salle” - carroza
  • ARENI - carruaje

Grupo B

  • EET 1 de Palpalá - carroza técnica
  • Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
  • Escuela Marina Vilte - carruaje
  • EMDEI - carruaje
  • Martín Pescador - carruaje
  • EET 1 de Monterrico - carroza técnica
  • Bachillerato 6 - carroza
  • Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
  • Secundario 43 - carruaje
  • Modelo Palpalá - carruaje
  • Escuela de Minas - carroza técnica
  • Nuevo Horizonte 1 - carroza
  • Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
  • Colegio Gianelli - carruaje
  • Polimodal 3 - carruaje
  • EET 1 de Perico - carroza técnica
  • Escuela Normal Superior - carroza
  • Secundario 2 - carruaje
  • Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
  • Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
  • EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
  • José Hernández - carroza
  • Secundario 34 - carruaje
  • Pablo Pizzurno - carruaje
  • Bachillerato 19 de Yala - carruaje
  • Provincial de Comercio 1 - carroza
  • Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
  • Asociación Todos Juntos - carruaje
  • Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
  • Secundario 6 - carruaje
  • Secundario 32 - carroza
  • Secundario 39 - carruaje
  • IPSEL - carruaje
  • Jean Piaget - carruaje
  • Bachillerato 24 de Lozano - carroza
  • Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
  • Secundario 57 de Caspalá - carruaje
  • Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
  • Bachillerato 21 - carruaje
  • Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
  • Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
  • Secundario 29 de Rodeíto - carruaje

84 colegios y una noche especial en Ciudad Cultural

Durante el desfile se presentarán 11 carrozas técnicas, 23 no técnicas y 50 carruajes, realizados durante meses de trabajo por estudiantes y carroceros.

Además, las candidatas departamentales participarán como invitadas en las carrozas, a pocos días de la Elección Provincial, prevista para el lunes 21 de septiembre.

Quienes no puedan llegar hasta Ciudad Cultural podrán seguir el desfile y todos sus detalles a través de Canal 4 de Jujuy.

Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Cortes de tránsito desde las 17

Por el movimiento previsto alrededor del predio, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará cortes y desvíos desde las 17 horas en distintos puntos de acceso a Ciudad Cultural.

También habrá restricciones para estacionar desde las 18 en sectores de Suipacha y avenida Bolivia, además de modificaciones en los recorridos del transporte urbano.

Desde las 18, los colectivos modificarán sus recorridos y tendrán paradas sobre avenida de las Carrozas. Cerca de las 20, con el incremento de peatones, se realizará un nuevo cambio y las paradas se trasladarán a avenida Bolivia, entre la Rotonda de la UNJu y pasaje Gómez.

Los taxis de radiollamada tendrán paradas habilitadas en avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy, y en avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.

Cómo continúa la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Después del desfile de este sábado, el domingo habrá exposición de carrozas de 16 a 20 y la elección Paje 10 desde las 18.

El lunes 21 será otro de los momentos centrales de la fiesta: durante la tarde continuará la exposición y, desde las 21 horas, se realizará la Elección de la Representante Provincial.

La agenda seguirá durante toda la semana con el Congreso de la Juventud, nuevos desfiles dobles, el Día del Carrocero y la Elección Nacional del viernes 25 en el estadio 23 de Agosto. La edición 2026 finalizará el sábado 26 con la entrega de premios en Ciudad Cultural.

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