FNE 2026: Habrá asueto escolar el jueves 24 y viernes 25 de septiembre

FNE 2026: asueto escolar en toda la provincia

En el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ( FNE ), el jueves 24 y viernes 25 de septiembre habrá asueto escolar en todas las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, tanto de gestión pública como privada, social y cooperativa .

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El Decreto N° 5953-E contempla a instituciones de todo el territorio provincial, con el objetivo de acompañar el desarrollo e esta nueva edición de la FNE y en los fundamentos de la medida s e destaca el crecimiento y la proyección que alcanzó la celebración, que constituye uno de los acontecimientos culturales y estudiantiles más representativos de Jujuy .

Además sostiene que permite poner en valor el trabajo que año a año realizan los estudiantes en la construcción de carrozas y carruajes .

El decreto también reconoce la participación estudiantil en las distintas instancias de la Fiesta como una experiencia de valor educativo, cultural y social, que involucra a la comunidad educativa y forma parte de la identidad de la provincia.

De acuerdo con lo establecido, el asueto no alcanzará a las actividades educativas que hayan sido programadas con anterioridad.

Cronograma de la FNE 2026

Viernes 18 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Sábado 19 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Domingo 20 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

. Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas