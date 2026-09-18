FNE 2026: Habrá asueto escolar el jueves 24 y viernes 25 de septiembre

En el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el jueves 24 y viernes 25 de septiembre habrá asueto escolar en todas las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, tanto de gestión pública como privada, social y cooperativa.
El Decreto N° 5953-E contempla a instituciones de todo el territorio provincial, con el objetivo de acompañar el desarrollo e esta nueva edición de la FNE y en los fundamentos de la medida se destaca el crecimiento y la proyección que alcanzó la celebración, que constituye uno de los acontecimientos culturales y estudiantiles más representativos de Jujuy.
Además sostiene que permite poner en valor el trabajo que año a año realizan los estudiantes en la construcción de carrozas y carruajes.
El decreto también reconoce la participación estudiantil en las distintas instancias de la Fiesta como una experiencia de valor educativo, cultural y social, que involucra a la comunidad educativa y forma parte de la identidad de la provincia.
De acuerdo con lo establecido, el asueto no alcanzará a las actividades educativas que hayan sido programadas con anterioridad.
Cronograma de la FNE 2026
Viernes 18 de septiembre
. Desfile Doble – 20 horas
Sábado 19 de septiembre
. Desfile Doble – 20 horas
Domingo 20 de septiembre
. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural
. Elección del Paje 10 a las 18 horas
Lunes 21 de septiembre
. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas
. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural
Martes 22 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Miércoles 23 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Jueves 24 de septiembre
. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
. Desfile Doble desde las 20 horas
Viernes 25 de septiembre
. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto
Sábado 26 de septiembre
. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas
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