FNE 2026: "Nos sentimos integrantes de la Fiesta" dijeron con orgullo los artesanos de los atributos reales

Rosa Castillo y su hijo Gustavo Carrasco siguen el legado familiar de realizar los atributos para las Reinas y candidatas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ( FNE ). Desde hace muchos años continúan con la tradición que comenzó su marido y hoy son una parte fundamental de la historia de la Fiesta.

“Tenemos el gusto de hacer estas cosas para las candidatas que es el símbolo de la flor para Jujuy”, dijo Gustavo y recordó que “ hace 36 años estamos trabajando con esto , comenzamos en la época de María Inés Haquim de Ferraro que estaba como presidenta del Ente, ahí nos convocan para empezar a hacer las medallas de filigrana”.

Gustavo recordaba sus inicios y con orgullo dijo “ mi papá era el gran artesano ”, y sostuvo que mientras su padre trabajaba de lustra botas con 10 años “vino el señor Giménez y le enseñó el oficio, de esto hace muchos años y él nos lo transmitió a nosotros”.

“ Cuando nos convocaron desde el Ente Autárquico Permanente la intención era hacer una nueva corona de la Fiesta Nacional de los Estudiantes la cual es la que sigue actualmente ”, recordó el artesano y agregó que primero se la diseñó y en la presentación se plantearon algunos cambios, “era prueba y error, la fuimos haciendo hasta que quedó la que tenemos hoy por hoy”.

Rosa Castillo, madre de Gustavo, dijo sobre el trabajo de los atributos para las Reinas y candidatas que “el orfebre era mi marido y durante muchos años les enseñó a mis hijos a hacer cada una de las cosas”, y agregó que “Gustavo es el más chico y él se dedicó a esto y eso es un orgullo para nosotros, que se transmita de padres a hijos para que se pueda seguir con la tradición”.

Atributos FNE

El llamado que cambió todo

Rosa recordó que cuando los convocaron desde el Ente “llamaron a todos los que trabajaban con filigrana en Jujuy para que cada uno presente un proyecto o modelo de corona, éramos cinco más o menos y nos eligieron a nosotros”.

“De allí surgió todo, después vinieron las coronas de la Reina Nacional, Provincial y Capital”, recordaba Rosa y contó que también hicieron coronas que les solicitaban desde diferentes colegios.

Coronas y atributos reales

En relación a como son las medallas y coronas, Rosa Castillo dijo que “el contorno alambre 0,70 que es de plata 900 y hacemos el diseño, después le ponemos la filigrana que es un hilo finito que es de plata fina 1000. Es blandita porque tiene que ser maneable”.

“Son dos hilos bien retorcidos y laminados, se les da fuego para que sean más blanditos y se comienza a trabajar en cada uno de los pétalos”, sostuvo Rosa y agregó que “luego se suelda y se le saca brillo a todo el diseño”.

Sobre los tiempos de trabajo, Gustavo dijo que una medalla con la flor del estudiante demora 4 horas aproximadamente. Luego del trabajo que contaba su madre se realiza la soldadura que es “como una brillantina que se le hecha por arriba y cubrimos tapando todo el relleno; luego se le da fuego y eso se desarma y suelda toda la pieza”.

Atributos FNE

“Todo está hecho a mano, no hay ningún molde ni nada. Agarramos con la mano y vamos dándole forma a la medalla”, afirmó el artesano.

Sobre el diseño de la Corona, Gustavo dijo con orgullo que “es nuestro, nos dieron en su momento unas pautas generales como las dimensiones y que tenga la flor; con eso comenzamos a trabajar”.

“La corona lleva bastante trabajo y mucho tiempo”, dijo Gustavo y agregó que “primero se hace el contorno, se rellena, se suelda y luego se da la forma. Hace mucho que no hacemos una porque es la misma de siempre pero fácil demoramos dos semanas de ocho horas de trabajo”.

Tradición y legado de la FNE

“Ni remotamente pensamos que íbamos a trascender”, dijo Rosa sobre la historia de su familia en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Nosotros lo hacemos porque es un trabajo pero también un gusto; con tantos años de hacerlo ya nos sentimos integrantes de la Fiesta y por eso lo hacemos con mucho cariño, mucho amor y esmero para que todo salga bien”.

“Es parte de la historia de Jujuy la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Cuando voy a diferentes ferias del país siempre pongo estos trabajos y le digo a la gente que es de la Fiesta Nacional. Muchas veces van Reinas Nacionales y me comentan que tienen una igual pero que están más o menos por el paso de los años, a ellas se las cambio y les doy una nueva”, recordó Rosa.

“Siempre pasa eso en las ferias con Reinas Nacionales y Provinciales; para mí es un gusto y un honor solucionarles el problema para que estén siempre bien”, finalizó.