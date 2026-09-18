FNE 2026: cómo queda el cronograma de desfiles tras la suspensión y qué deben hacer los que pagaron su silla

La lluvia que cayó sobre San Salvador de Jujuy obligó a suspender el desfile de carrozas previsto para este jueves en Ciudad Cultural, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026).
Ante esta situación, las carrozas que debían desfilar durante la jornada suspendida fueron reprogramadas para este viernes. De esta manera, hoy desfilarán tanto las carrozas del Grupo A como las del Grupo B.
Cómo queda el desfile de este viernes
El cronograma previsto para este viernes tendrá entonces la participación de ambos grupos en Ciudad Cultural.
La modificación se decidió luego de que las condiciones climáticas impidieran realizar el desfile del jueves, por lo que las carrozas de esa jornada fueron incorporadas a la actividad de hoy. Así, el público podrá ver en una misma noche a las instituciones que integran el Grupo A y el Grupo B.
Primer desfile de carrozas suspendido por lluvia
Qué pasa con quienes pagaron una silla para el jueves
Desde la organización también aclararon qué ocurrirá con las personas que ya habían pagado una silla para presenciar el desfile suspendido.
Quienes contaban con su lugar para este jueves podrán asistir nuevamente este viernes utilizando la pulsera correspondiente, por lo que deberán conservarla para poder ingresar. De esta manera, las entradas vinculadas con las sillas adquiridas para la jornada suspendida seguirán siendo válidas para el desfile reprogramado.
Cómo quedó el cronograma de la FNE 2026
Viernes 18 de septiembre
. Desfile Doble – 20 horas
Sábado 19 de septiembre
. Desfile Doble – 20 horas
Domingo 20 de septiembre
. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural
. Elección del Paje 10 a las 18 horas
Lunes 21 de septiembre
. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas
. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural
Martes 22 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Miércoles 23 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Jueves 24 de septiembre
. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
. Desfile Doble desde las 20 horas
Viernes 25 de septiembre
. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto
Sábado 26 de septiembre
. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas
Orden de pasada de las carrozas
Desfile de carrozas (foto archivo).
Grupo A
- EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
- Colegio del Huerto - carroza
- Colegio Santa Teresita - carruaje
- Colegio Nueva Siembra - carruaje
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
- Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
- Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
- Colegio Remedios de Escalada - carruaje
- Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
- Colegio Los Lapachos - carruaje
- EET 1 de El Carmen - carroza técnica
- Colegio del Salvador - carroza
- Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
- Colegio Santa Bárbara - carruaje
- Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
- EET 1 de Maimará - carroza técnica
- Comercial 2 - carroza
- Colegio Blaise Pascal - carruaje
- Secundario 33 de Reyes - carruaje
- Provincial de Comercio 3 - carruaje
- EET 1 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 2 de Palpalá - carroza
- Colegio Mayor Jujuy - carruaje
- Secundario 54 - carruaje
- Parroquial de El Carmen - carruaje
- EET 2 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 1 de Perico - carroza
- Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
- Nueva Generación - carruaje
- Colegio 1 de Volcán - carruaje
- Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
- Los Olivos de San Pedro - carruaje
- Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
- Canónigo Gorriti - carruaje
- Agrotécnica 1 El Brete - carroza
- Bachillerato 16 - carruaje
- Colegio Divino Redentor - carruaje
- Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
- Bachillerato 2 - carroza
- Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
- Secundario 62 “La Salle” - carroza
- ARENI - carruaje
Grupo B
- EET 1 de Palpalá - carroza técnica
- Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
- Escuela Marina Vilte - carruaje
- EMDEI - carruaje
- Martín Pescador - carruaje
- EET 1 de Monterrico - carroza técnica
- Bachillerato 6 - carroza
- Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
- Secundario 43 - carruaje
- Modelo Palpalá - carruaje
- Escuela de Minas - carroza técnica
- Nuevo Horizonte 1 - carroza
- Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
- Colegio Gianelli - carruaje
- Polimodal 3 - carruaje
- EET 1 de Perico - carroza técnica
- Escuela Normal Superior - carroza
- Secundario 2 - carruaje
- Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
- Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
- EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
- José Hernández - carroza
- Secundario 34 - carruaje
- Pablo Pizzurno - carruaje
- Bachillerato 19 de Yala - carruaje
- Provincial de Comercio 1 - carroza
- Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
- Asociación Todos Juntos - carruaje
- Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
- Secundario 6 - carruaje
- Secundario 32 - carroza
- Secundario 39 - carruaje
- IPSEL - carruaje
- Jean Piaget - carruaje
- Bachillerato 24 de Lozano - carroza
- Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
- Secundario 57 de Caspalá - carruaje
- Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
- Bachillerato 21 - carruaje
- Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
- Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
- Secundario 29 de Rodeíto - carruaje
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