viernes 18 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de septiembre de 2026 - 10:47
Jujuy.

FNE 2026: cómo queda el cronograma de desfiles tras la suspensión y qué deben hacer los que pagaron su silla

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy y, después de la suspensión del primer desfile por la lluvia, el cronograma tuvo que ser reacomodado para continuar con la fiesta.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Lee además
FNE 2026: el Colegio Secundario 54 y un carruaje bienargentino
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio Secundario 54 y un carruaje bien argentino
FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje delSanta Teresita
Jujuy.

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje del Santa Teresita

Ante esta situación, las carrozas que debían desfilar durante la jornada suspendida fueron reprogramadas para este viernes. De esta manera, hoy desfilarán tanto las carrozas del Grupo A como las del Grupo B.

Cómo queda el desfile de este viernes

El cronograma previsto para este viernes tendrá entonces la participación de ambos grupos en Ciudad Cultural.

La modificación se decidió luego de que las condiciones climáticas impidieran realizar el desfile del jueves, por lo que las carrozas de esa jornada fueron incorporadas a la actividad de hoy. Así, el público podrá ver en una misma noche a las instituciones que integran el Grupo A y el Grupo B.

Primer desfile de carrozas suspendido por lluvia

Primer desfile de carrozas suspendido por lluvia

Qué pasa con quienes pagaron una silla para el jueves

Desde la organización también aclararon qué ocurrirá con las personas que ya habían pagado una silla para presenciar el desfile suspendido.

Quienes contaban con su lugar para este jueves podrán asistir nuevamente este viernes utilizando la pulsera correspondiente, por lo que deberán conservarla para poder ingresar. De esta manera, las entradas vinculadas con las sillas adquiridas para la jornada suspendida seguirán siendo válidas para el desfile reprogramado.

Cómo quedó el cronograma de la FNE 2026

Viernes 18 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Sábado 19 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Domingo 20 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

. Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas

Orden de pasada de las carrozas

Desfile de carrozas (foto archivo).

Desfile de carrozas (foto archivo).

Grupo A

  • EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
  • Colegio del Huerto - carroza
  • Colegio Santa Teresita - carruaje
  • Colegio Nueva Siembra - carruaje
  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
  • Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
  • Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
  • Colegio Remedios de Escalada - carruaje
  • Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
  • Colegio Los Lapachos - carruaje
  • EET 1 de El Carmen - carroza técnica
  • Colegio del Salvador - carroza
  • Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
  • Colegio Santa Bárbara - carruaje
  • Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
  • EET 1 de Maimará - carroza técnica
  • Comercial 2 - carroza
  • Colegio Blaise Pascal - carruaje
  • Secundario 33 de Reyes - carruaje
  • Provincial de Comercio 3 - carruaje
  • EET 1 de San Pedro - carroza técnica
  • Comercial 2 de Palpalá - carroza
  • Colegio Mayor Jujuy - carruaje
  • Secundario 54 - carruaje
  • Parroquial de El Carmen - carruaje
  • EET 2 de San Pedro - carroza técnica
  • Comercial 1 de Perico - carroza
  • Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
  • Nueva Generación - carruaje
  • Colegio 1 de Volcán - carruaje
  • Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
  • Los Olivos de San Pedro - carruaje
  • Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
  • Canónigo Gorriti - carruaje
  • Agrotécnica 1 El Brete - carroza
  • Bachillerato 16 - carruaje
  • Colegio Divino Redentor - carruaje
  • Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
  • Bachillerato 2 - carroza
  • Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
  • Secundario 62 “La Salle” - carroza
  • ARENI - carruaje

Grupo B

  • EET 1 de Palpalá - carroza técnica
  • Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
  • Escuela Marina Vilte - carruaje
  • EMDEI - carruaje
  • Martín Pescador - carruaje
  • EET 1 de Monterrico - carroza técnica
  • Bachillerato 6 - carroza
  • Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
  • Secundario 43 - carruaje
  • Modelo Palpalá - carruaje
  • Escuela de Minas - carroza técnica
  • Nuevo Horizonte 1 - carroza
  • Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
  • Colegio Gianelli - carruaje
  • Polimodal 3 - carruaje
  • EET 1 de Perico - carroza técnica
  • Escuela Normal Superior - carroza
  • Secundario 2 - carruaje
  • Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
  • Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
  • EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
  • José Hernández - carroza
  • Secundario 34 - carruaje
  • Pablo Pizzurno - carruaje
  • Bachillerato 19 de Yala - carruaje
  • Provincial de Comercio 1 - carroza
  • Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
  • Asociación Todos Juntos - carruaje
  • Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
  • Secundario 6 - carruaje
  • Secundario 32 - carroza
  • Secundario 39 - carruaje
  • IPSEL - carruaje
  • Jean Piaget - carruaje
  • Bachillerato 24 de Lozano - carroza
  • Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
  • Secundario 57 de Caspalá - carruaje
  • Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
  • Bachillerato 21 - carruaje
  • Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
  • Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
  • Secundario 29 de Rodeíto - carruaje

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: el Colegio Secundario 54 y un carruaje bien argentino

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje del Santa Teresita

FNE 2026: Estrellas Amarillas pidió responsabilidad y conciencia al volante

Diableros Jujeños: de sus comienzos en la FNE a un nuevo show histórico en el Teatro Mitre

Primavera anticipada en Jujuy: el fin de semana puede llegar a 33°C en plena FNE

Lo que se lee ahora
Primer desfile suspendido de la FNE 2026
Tiempo.

Primavera anticipada en Jujuy: el fin de semana puede llegar a 33°C en plena FNE

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje delSanta Teresita
Jujuy.

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje del Santa Teresita

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs
De cumple.

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs

Transporte público en Jujuy.
Capital.

Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: desde cuándo y cuánto costará cada tramo

Primer desfile suspendido de la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: por la lluvia, se suspendió el primer desfile de carrozas

El policía jujeño encontrado en Bolivia volvió al país.
Frontera.

Caso Maximiliano Martínez: Bolivia expulsó al policía jujeño y ya retornó a la Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel