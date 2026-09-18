FNE 2026: cómo queda el cronograma de desfiles tras la suspensión y qué deben hacer los que pagaron su silla

La lluvia que cayó sobre San Salvador de Jujuy obligó a suspender el desfile de carrozas previsto para este jueves en Ciudad Cultural , en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026).

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Ante esta situación, las carrozas que debían desfilar durante la jornada suspendida fueron reprogramadas para este viernes. De esta manera, hoy desfilarán tanto las carrozas del Grupo A como las del Grupo B .

El cronograma previsto para este viernes tendrá entonces la participación de ambos grupos en Ciudad Cultural.

La modificación se decidió luego de que las condiciones climáticas impidieran realizar el desfile del jueves, por lo que las carrozas de esa jornada fueron incorporadas a la actividad de hoy. Así, el público podrá ver en una misma noche a las instituciones que integran el Grupo A y el Grupo B .

Primer desfile de carrozas suspendido por lluvia

Qué pasa con quienes pagaron una silla para el jueves

Desde la organización también aclararon qué ocurrirá con las personas que ya habían pagado una silla para presenciar el desfile suspendido.

Quienes contaban con su lugar para este jueves podrán asistir nuevamente este viernes utilizando la pulsera correspondiente, por lo que deberán conservarla para poder ingresar. De esta manera, las entradas vinculadas con las sillas adquiridas para la jornada suspendida seguirán siendo válidas para el desfile reprogramado.

Cómo quedó el cronograma de la FNE 2026

Viernes 18 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Sábado 19 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Domingo 20 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

. Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas

Orden de pasada de las carrozas

Desfile de carrozas (foto archivo).

Grupo A

EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica

Colegio del Huerto - carroza

Colegio Santa Teresita - carruaje

Colegio Nueva Siembra - carruaje

Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje

Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica

Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza

Colegio Remedios de Escalada - carruaje

Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje

Colegio Los Lapachos - carruaje

EET 1 de El Carmen - carroza técnica

Colegio del Salvador - carroza

Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje

Colegio Santa Bárbara - carruaje

Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje

EET 1 de Maimará - carroza técnica

Comercial 2 - carroza

Colegio Blaise Pascal - carruaje

Secundario 33 de Reyes - carruaje

Provincial de Comercio 3 - carruaje

EET 1 de San Pedro - carroza técnica

Comercial 2 de Palpalá - carroza

Colegio Mayor Jujuy - carruaje

Secundario 54 - carruaje

Parroquial de El Carmen - carruaje

EET 2 de San Pedro - carroza técnica

Comercial 1 de Perico - carroza

Escuela Normal de Humahuaca - carruaje

Nueva Generación - carruaje

Colegio 1 de Volcán - carruaje

Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza

Los Olivos de San Pedro - carruaje

Secundario 35 de Los Alisos - carruaje

Canónigo Gorriti - carruaje

Agrotécnica 1 El Brete - carroza

Bachillerato 16 - carruaje

Colegio Divino Redentor - carruaje

Polivalente 2 de San Pedro - carruaje

Bachillerato 2 - carroza

Secundario 12 de Pirquitas - carruaje

Secundario 62 “La Salle” - carroza

ARENI - carruaje

Grupo B