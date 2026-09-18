Diableros Jujeños: de sus comienzos en la FNE a un nuevo show histórico en el Teatro Mitre

Diableros Jujeños volverá este sábado 19 de septiembre al Teatro Mitre , uno de los escenarios que ocupó un lugar importante en su trayectoria. Desde las 22, la banda ofrecerá un concierto que será registrado íntegramente en audio y video , con el público como parte fundamental de una nueva producción audiovisual.

La presentación llegará, además, en plena Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 , una coincidencia cargada de significado para el grupo: sus primeros pasos están directamente vinculados con la celebración estudiantil jujeña.

Los antecedentes de la banda se remontan a 2008 , cuando una primera formación denominada Dúo Diablero tuvo una presentación en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Aquella experiencia fue uno de los puntos de partida de un proyecto que poco después comenzó a sumar músicos y a ampliar su propuesta.

Con el tiempo se incorporaron instrumentos de percusión, bajo, charango y vientos andinos, y hacia 2010 el proyecto adoptó definitivamente el nombre Diableros Jujeños . Su primera etapa estuvo fuertemente marcada por los sonidos del carnaval, la Pachamama y las expresiones musicales del norte argentino.

El propio nombre del grupo hace referencia al diablo del carnaval, una figura ligada a una de las celebraciones culturales más importantes de Jujuy y del norte del país. Desde allí construyeron una identidad en la que los vientos andinos, el charango, la guitarra y la percusión se combinaron con una propuesta más moderna y festiva.

Los primeros discos y un vínculo especial con el Teatro Mitre

Uno de los primeros grandes pasos discográficos llegó en 2012 con “Jujeños”, material que reunió ritmos como sayas, tinkus, carnavalitos y zambas. La producción estuvo a cargo de Raúl Lavadenz, músico vinculado a Los Tekis.

Un año después, el grupo eligió justamente el Teatro Mitre para registrar su primer DVD en vivo, por lo que el escenario de calle Alvear ocupa desde hace más de una década un lugar particular dentro de su historia.

En 2015 regresaron al Mitre para presentar “Hasta el Amanecer”, su segundo material discográfico, que incorporó canciones propias y mantuvo ritmos tradicionales como carnavalitos y bailecitos, además de explorar otros sonidos. Para entonces, Diableros ya había recorrido escenarios como los festivales de Cosquín y Jesús María.

Ese crecimiento también los llevó al Luna Park, donde participaron de una presentación de Los Tekis junto a otros exponentes del folclore jujeño. Con los años también compartieron escenarios con artistas como Los Kjarkas, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas, Los Huayra y el Chaqueño Palavecino.

Diableros llevó la música jujeña a Europa

La proyección del grupo superó las fronteras argentinas. Diableros realizó presentaciones en Bolivia, Perú y Ecuador, y en 2025 concretó uno de los desafíos internacionales más importantes de su carrera: una extensa gira europea como banda invitada de Los Kjarkas.

El recorrido comenzó en abril de ese año e incluyó ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Murcia, Alicante, Bilbao, Granada y Mallorca, además de presentaciones en Londres y Berlín. Fueron más de 15 años de trabajo condensados en una experiencia que llevó la música y la identidad jujeña a escenarios europeos.

Actualmente, Diableros Jujeños está integrado por Maxi Gil, Santiago Cucchiaro y Emiliano Sierra, quienes mantienen una propuesta atravesada por los ritmos andinos, el carnaval y una sonoridad contemporánea.

Qué prepara Diableros para el Teatro Mitre

El show de este sábado 19 de septiembre a las 22 tendrá una característica diferente: todo el espectáculo quedará registrado en audio y video. La banda combinará canciones que acompañaron distintos momentos de su trayectoria con nuevos sonidos y una puesta pensada especialmente para esta presentación.

El público también tendrá un papel central porque sus voces, aplausos y participación formarán parte del registro del recital. De esta manera, Diableros volverá a utilizar el Teatro Mitre como escenario para dejar documentado otro momento de su carrera, más de una década después de haber grabado allí uno de sus primeros trabajos en vivo.

La coincidencia con la FNE completa el círculo: desde aquellas primeras presentaciones vinculadas con la fiesta estudiantil hasta un espectáculo profesional que llega después de festivales nacionales y giras internacionales.

Entradas para ver a Diableros Jujeños

Las localidades se encuentran disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro Mitre. Las plateas y palcos tienen un valor de $30.000, mientras que las entradas para tertulia y galería cuestan $25.000. Los menores pagan entrada a partir de los 2 años cumplidos.

La boletería del teatro funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21. Los sábados, domingos y feriados abre una hora y media antes de cada función.