Diableros Jujeños vuelve al Teatro Mitre: dónde comprar las entradas

Diableros Jujeños volverá al escenario del Teatro Mitre el sábado 19 de septiembre, desde las 22 , con un espectáculo especial que será registrado íntegramente en audio y video junto al público. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online como presencial.

El concierto combinará canciones que acompañaron la trayectoria del grupo con nuevos sonido s y tendrá como uno de sus principales protagonistas al público jujeño, que formará parte del registro audiovisual de la presentación.

Actualmente integrado por Maxi Gil, Santiago Cucchiaro y Emiliano Sierra , Diableros Jujeños construyó a lo largo de los años una propuesta que une ritmos e identidad del norte argentino con una sonoridad contemporánea y enérgica.

Las entradas para el espectáculo pueden adquirirse a través del portal Autoentrada o directamente en la boletería del Teatro Mitre . La boletería funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Los sábados, domingos y feriados abre una hora y media antes de cada función.

En cuanto a los valores, las Plateas y los Palcos se consiguen a $30.000, mientras que las localidades para Tertulia y Galería a $25.000. Los menores abonan entrada a partir de los 2 años cumplidos.

Un show ligado a los orígenes de la banda

La presentación tendrá además un significado particular para los músicos porque se realizará durante una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

La relación entre Diableros Jujeños y la celebración estudiantil se remonta a sus comienzos: el grupo nació y debutó en 2008 en el marco de la FNE. Por eso, la presentación en el Teatro Mitre significará también un reencuentro con parte de su historia.

A lo largo de su trayectoria, el conjunto llevó su música a diferentes escenarios de Argentina y también realizó presentaciones internacionales en Bolivia, Perú, Ecuador, España e Inglaterra, manteniendo a Jujuy y la cultura del norte como parte central de su identidad artística.