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14 de septiembre de 2026 - 08:09
Jujuy.

FNE 2026: Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

En una noche especial con 59 candidatas de los establecimientos educativos, Clara Zamar Veritier fue elegida como la Representante Capital de la FNE 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital&nbsp;

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital 

Clara Zamar Veritier ya lleva la banda de Representante Capital 2026 de la FNE 2026 y abre una nueva etapa dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La joven del Colegio Santa Bárbara fue elegida entre 59 candidatas en Ciudad Cultural y recibió la corona de manos de su prima, Victoria Zamar, en una noche cargada de emoción, familia y orgullo estudiantil. Ahora será la encargada de representar al departamento Doctor Manuel Belgrano en una edición muy especial de la FNE, con el desafío de disfrutar cada momento y llevar bien alto el espíritu de los estudiantes jujeños.

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La noche de la Elección Capital

Llegó una de las noches más esperadas de la 75ª Fiesta Nacional de los Estudiantes. La Elección Representante Capital de la FNE 2026 tiene a 59 aspirantes al trono para estar en la gran cita de la elección provincial.

El evento tiene una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy. La transmisión puede seguirse en vivo desde diferentes plataformas digitales: TV y YouTube de Canal 4 de Jujuy, TodoJujuy.com y la Web de Radio City.

La elegida

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Elección Capital

Primera Princesa 2026 es Úrsula Ricci del Colegio Che-Il

Úrsula Ricci — Colegio Che-Il

Úrsula Ricci — Colegio Che-Il

Elección Capital

Segunda Princesa 2026 es Candelaria Mayans del Colegio José Hernández

Candelaria Mayans — Col. José Hernández

Candelaria Mayans — Col. José Hernández

Elección Capital

Primera Dama de Honor 2026 es Luna Pereyra Mallagray de Los Lapachos

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Elección Capital

Segunda Dama de Honor: Lola Etchecopar Fassola del Col. del Salvador

2da Dama de honor

2da Dama de honor

Elección Capital

Miss Elegancia 2026 es Victoria Valiente de la Escuela Normal Superior

Miss Elegancia

Miss Elegancia

Elección Capital

Miss Simpatía 2026 es Bianca Cuevas del Colegio Sec. N° 54

Victoria Zamar: “Voy a llevar para siempre en el corazón todos los momentos que viví”

Victoria Zamar, Representante por Capital 2025, tuvo su presentación especial durante la Elección Capital de la FNE 2026 y dejó un emotivo mensaje en su despedida. “Voy a llevar para siempre en el corazón todos los momentos que viví, las personas que conocí y las lecciones que aprendí”, expresó. Además, se dirigió a las candidatas y remarcó: “Todas somos ganadoras, todas somos hermosas y todas tenemos lo que se necesita para representar a la Capital”.

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La Kostumbre le puso música a la Elección Capital

El grupo La Kostumbre se presentó durante la Elección de la Representante por Capital de la FNE 2026 y le sumó ritmo a la noche con algunas de sus mejores canciones. La banda jujeña hizo cantar y disfrutar al público en otro de los momentos musicales de la jornada.

Mas candidatas al escenario

La pasarela volvió a llenarse de emoción con el ingreso del tercer grupo de candidatas. Acompañadas por el aliento del público y sus hinchadas, las jóvenes continuaron con la presentación en una noche cargada de ilusión y celebración por la FNE 2026.

Presentación del segundo grupo de candidatas

La emoción continuó con la presentación del segundo grupo de candidatas, que hizo su ingreso a la pasarela para vivir uno de los momentos centrales de la noche. Con entusiasmo y el acompañamiento de sus hinchadas, las jóvenes siguieron dando vida a la Elección de la Representante por Capital de la FNE 2026.

Desfila el primer grupo de candidatas

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el ingreso del primer grupo de candidatas. Las jóvenes comenzaron a recorrer la pasarela con la ilusión de representar a sus compañeros y a sus comunidades en la FNE 2026.

La revelación tropical encendió el escenario

Desde Palpalá, el grupo La Revelación Tropical llegó con todo su ritmo, alegría y talento para poner a bailar al público durante la Elección de la Representante por Capital de la FNE 2026. Una presentación llena de energía que le sumó clima festivo a la noche.

Mili y Naza le pusieron música a la elección capital

Las jóvenes artistas Mili y Naza subieron al escenario de la Elección de la Representante por Capital de la FNE 2026 para interpretar “Inocente”. Con sus voces y una presentación cargada de sentimiento, fueron protagonistas de uno de los momentos musicales de la noche.

Victoria Zamar se despide de su corona

Victoria Zamar, Representante por Capital 2025, tuvo su presentación especial durante la Elección Capital de la FNE 2026. La joven estuvo acompañada por su paje, Joaquín Gloss, en uno de los momentos destacados de la noche antes de entregar los atributos a su sucesora.

Victoria Zamar, Representante por Capital 2025

Victoria Zamar, Representante por Capital 2025

Homenaje a Nino Fuentes

Con una nueva versión 2026 de “De muchacha se vistió”, se realizó un emotivo homenaje a Jorge Raúl “Nino” Fuentes, reconocido cantautor, autor y compositor jujeño. Su historia está profundamente vinculada a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde dejó canciones que se transformaron en verdaderos clásicos, como “Ven a Jujuy”, “De muchacha se vistió” y “Pasa la carroza”. Temas que atravesaron generaciones y que todavía forman parte de la memoria y la emoción de los estudiantes jujeños.

Leandro Morales anticipó una edición especial por los 75 años

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, brindó detalles sobre la organización de una edición especial marcada por los 75 años de la FNE. “Venimos recorriendo los colegios y establecimientos de la provincia. Hicimos congresos en todas las regiones y estamos trabajando en el día a día de lo que requieren los directivos, los asistentes asesores y el estudiantado”, señaló.

Además, remarcó que el aniversario representa un desafío especial para la organización. “Es una gran fiesta, es el 75 aniversario, así que venimos trabajando con la seriedad y responsabilidad que merece la circunstancia”, agregó.

El presidente del Ente destacó las distintas propuestas que acompañan esta edición, entre ellas la tradicional Pintada, Paje 10, intervenciones en espacios públicos y las elecciones Provincial y Nacional. También anticipó que se trabaja en una gala especial para reconocer a quienes dejaron su huella en la historia de la fiesta.

La idea es hacer una noche de gala a fin de distinguir a aquellas personas que formaron parte de estos 75 años. Creo que es devolver un poquito de todo lo que dieron, porque brindaron su tiempo y es necesario reconocerlos”, expresó.

Morales confirmó que este año serán 84 las carrozas y proyectos estudiantiles que formarán parte de los desfiles y destacó la incorporación de establecimientos provenientes de distintos puntos de la provincia. “Se están sumando establecimientos de sectores bastante alejados de la Capital, como Pirquitas, Caspalá y Rodeíto”, detalló.

En ese sentido, consideró que la FNE continúa creciendo año tras año: “Es una fiesta cada vez más convocante, más demandante y más popular, por lo cual hay que darle la envergadura y, sobre todo, la responsabilidad que merece una fiesta tan grande”.

Finalmente, dejó un mensaje para los estudiantes que serán protagonistas de esta edición: “Que vengan no a competir, sino a compartir; que sea una experiencia de la que nos llevemos un gran recuerdo”. Morales recordó además su propia experiencia dentro de la FNE: “Me tocó ser carrocero, vivir la experiencia abajo del chasis, y ahora me toca estar al frente de esta responsabilidad”, concluyó.

Cristina Conde destacó la unión y amistad entre las candidatas

La coordinadora general de Eventos y Espectáculos, Cristina Conde, resaltó el vínculo que se generó entre las jóvenes durante la Elección Capital de la FNE 2026. “Ya en esta instancia las chicas confraternizaron, son todas amigas. Es un grupo, como todos los años, muy divertido. Las chicas están felices”, expresó. Además, adelantó que el espectáculo tendrá distintos momentos y aseguró que “va a haber una parte emotiva”.

“La Fiesta creció”

Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante, aseguró que “veo muy bien la Fiesta. En algún momento, cuando se armó este esquema del Ente y salió de verdad de lo que era el esquema de carroceros y que manejaban ellos, muchos dijeron que se iba a perder el espíritu. En realidad, siguen estando, siguen teniendo un papel primordial, pero sobre todo la fiesta creció”, remarcó.

Las hinchadas presentes

Las hinchadas también fueron protagonistas de la Elección de la Representante por Capital de la FNE 2026. Con banderas, cánticos, colores y mucha energía, acompañan a cada una de las candidatas y le pusieron todo el clima festivo a una de las noches más esperadas por los estudiantes jujeños.

Una de las grandes noches de la FNE 2026

Además de las tradicionales pasadas de las candidatas, la jornada contará con música y espectáculos. Entre las presentaciones confirmadas estará La Kostumbre, que llevará su cumbia al escenario de la FNE.

Cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Desde las 18 horas comenzó un operativo especial de tránsito en inmediaciones de Ciudad Cultural, en Alto Padilla. Cortes de circulación en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy; Prolongación Uruguay y avenida de los Estudiantes; avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy; Juntos en Jujuy y Prolongación Uruguay; avenida de los Estudiantes y avenida de las Carrozas; Pila Solá y avenida de las Carrozas; y Pedro del Portal y avenida de las Carrozas.También está restringido el estacionamiento en toda la avenida de las Carrozas.

Cortes de tránsito por eventos de la FNE 2026 (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito por eventos de la FNE 2026 (Foto ilustrativa)

El transporte urbano modificó sus recorridos y circula por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia, avenida de los Estudiantes, derivador de la Rotonda de Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas y nuevamente avenida Bolivia, para luego retomar sus recorridos habituales.

Las paradas del transporte están ubicadas sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión. También habrá una parada para taxis de radiollamada en la esquina de avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy.

59 candidatas serán protagonistas de la Elección Capital

La primera candidata en realizar su pasada será Itatí Barrera, de la Escuela Provincial de Comercio N° 3, mientras que Daiana Uviedo, de la ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, cerrará el orden establecido para la noche. Las jóvenes llegan a esta instancia luego de haber sido elegidas como representantes de sus respectivos colegios y buscarán suceder a Victoria Zamar, representante de Capital durante 2025.

El orden de las candidatas

  1. Itatí Barrera — Esc. Prov. de Comercio N° 3
  2. Tania Cazón — Colegio Sec. N° 1
  3. Abigail Daza — Colegio Canónigo Gorriti
  4. Victoria Pantoja — Esc. Prov. de Artes
  5. Isabel Lezcano Acuña — Col. Divino Redentor
  6. Abril Carrizo — Esc. Prov. de Comercio N° 1
  7. Melani Tejerina — Nacional N° 2 “Armada Arg.”
  8. Selene Juárez Salguerro — Esc. Marina Vilte
  9. Luján Rocío González — Esc. de Com. N° 1
  10. Morena Jaramillo — Colegio Pablo Pizzurno
  11. Candelaria Mayans — Col. José Hernández
  12. Lola Etchecopar Fassola — Col. del Salvador
  13. Ana Luján Vernanchet — Col. Nacional N° 3
  14. Bianca Cuevas — Colegio Sec. N° 54
  15. Kiara Quintana — Colegio Cristo Rey
  16. Úrsula Ricci — Colegio Che-Il
  17. Sofía Sánchez — Colegio Mayor Jujuy
  18. Jazmín Rodríguez — Bachillerato N° 21
  19. Juliana Romero — Bachillerato Prov. N° 24
  20. Renata Hansen — Colegio Nueva Generación
  21. Tatiana Gómez — Colegio Santa Teresita
  22. Erika Ramírez — Colegio Nacional N° 1
  23. Máxima Reynoso — Colegio Sec. N° 39
  24. Pilar Rojas — Colegio Jean Piaget
  25. Belinda Armella — Colegio Sec. N° 32
  26. Samira Ramírez — Col. Sec. N° 23 de Ocloyas
  27. Pía Miranda — Colegio Polimodal N° 3
  28. Luisana Cabrera — Escuela de Minas
  29. Brisa Ortiz — Bachillerato Provincial N° 15
  30. Mía Pita — Centro Polivalente de Arte
  31. Valentina Cari — Colegio Secundario N° 34
  32. Morena Perini — Colegio Blaise Pascal
  33. Sofía Matorras — Col. Remedios de Escalada
  34. Sofía Altea — Colegio del Huerto
  35. Victoria Valiente — Escuela Normal Superior
  36. Leila Aguirre — Colegio Nuevo Horizonte
  37. Priscila Ramos — E.E.T. N° 1 “Esc. Zegada”
  38. Victoria Morales — Colegio Nueva Siembra
  39. Paulina Giménez — Col. Sec. N° 33 de Reyes
  40. Teresita Balmaceda — Bachillerato Prov. N° 2
  41. Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara
  42. Tiara Pilar Castillo — Bachillerato N° 6
  43. Pilar Tobar Jeckeln — Col. Sec. N° 43
  44. Antonela Anun — Esc. de Comercio N° 2
  45. Suyay Depardo — Col. Sec. N° 62
  46. Ariadna Martínez — Col. Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”
  47. Luisina Chamorro — Colegio Olga Aredrez
  48. Abigail Gutiérrez — Bachi. Prov. N° 19 de Yala
  49. Luna Pereyra Mallagray — Los Lapachos
  50. Mel Sachero Etze — Colegio Martín Pescador
  51. Morena Paz — Colegio Secundario N° 6
  52. Jazmín Rodríguez — IPSEL
  53. Analia Jerez — E.E.T. N° 2 “Raúl Salazar”
  54. Jazmín Achu — Bachillerato Provincial N° 16
  55. Florencia Vargas Iriarte — Colegio EMDEI
  56. Guadalupe Santillán — Sec. de Artes N° 42
  57. Tiziana López — Colegio Secundario N° 48
  58. Ana Muro — Colegio Antonio María Gianelli
  59. Daiana Uviedo — ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

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