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13 de septiembre de 2026 - 09:13
Jujuy.

FNE 2026: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural por la Elección Capital

Este domingo sigue la FNE 2026 con la Elección Capital, por lo que habrá un especial operativo de tránsito en Ciudad Cultural.

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Cortarán el tránsito en varias calles de Ciudad Cultural en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Cortarán el tránsito en varias calles de Ciudad Cultural en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

   

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito de la Secretaría de Servicios Públicos, dispuso un operativo especial de tránsito con motivo de las Elección Reina Capital prevista para este domingo en el marco de la FNE 2026.

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Las medidas contemplan restricciones de estacionamiento, cortes de circulación y modificaciones en los recorridos del transporte urbano de pasajeros en inmediaciones de Ciudad Cultural en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy, desde las 18 horas.

Cómo será el operativo

Desde las 18 se realizarán cortes de tránsito en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy; Prolongación Uruguay y avenida de los Estudiantes; avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy; Juntos en Jujuy y Prolongación Uruguay; avenida de los Estudiantes y avenida de las Carrozas; Pila Solá y avenida de las Carrozas; y Pedro del Portal y avenida de las Carrozas. También desde las 18 horas estará restringido el estacionamiento en avenida de las Carrozas en toda su extensión.

A partir de las 19 horas, las unidades de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos y circularán por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia, avenida de los Estudiantes, derivador de la Rotonda de Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas y nuevamente avenida Bolivia, para retomar posteriormente sus recorridos habituales. Las paradas quedarán fijadas sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión. Además, se establecerá una parada para taxis de radiollamada en la intersección de avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy.

Cortes de tránsito por eventos de la FNE 2026 (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito por eventos de la FNE 2026 (Foto ilustrativa)

FNE 2026 en vivo: Canal 4 transmite este domingo la Elección Capital

La Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy, que transmitirá en vivo una de las noches más esperadas por toda la comunidad capitalina. La transmisión comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales, como por TV y YouTube de Canal 4 de Jujuy; TodoJujuy.com y la web de Radio City.

La edición 2026 contará con 59 representantes de establecimientos educativos del departamento Doctor Manuel Belgrano. La primera candidata en realizar su pasada será Itatí Barrera, de la Escuela Provincial de Comercio N° 3, mientras que Daiana Uviedo, de la ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, cerrará el orden establecido para la noche.

Orden y candidatas:

  1. Itatí Barrera — Esc. Prov. de Comercio N° 3
  2. Tania Cazón — Colegio Sec. N° 1
  3. Abigail Daza — Colegio Canónigo Gorriti
  4. Victoria Pantoja — Esc. Prov. de Artes
  5. Isabel Lezcano Acuña — Col. Divino Redentor
  6. Abril Carrizo — Esc. Prov. de Comercio N° 1
  7. Melani Tejerina — Nacional N° 2 “Armada Arg.”
  8. Selene Juárez Salguerro — Esc. Marina Vilte
  9. Luján Rocío González — Esc. de Com. N° 1
  10. Morena Jaramillo — Colegio Pablo Pizzurno
  11. Candelaria Mayans — Col. José Hernández
  12. Lola Etchecopar Fassola — Col. del Salvador
  13. Ana Luján Vernanchet — Col. Nacional N° 3
  14. Bianca Cuevas — Colegio Sec. N° 54
  15. Kiara Quintana — Colegio Cristo Rey
  16. Úrsula Ricci — Colegio Che-Il
  17. Sofía Sánchez — Colegio Mayor Jujuy
  18. Jazmín Rodríguez — Bachillerato N° 21
  19. Juliana Romero — Bachillerato Prov. N° 24
  20. Renata Hansen — Colegio Nueva Generación
  21. Tatiana Gómez — Colegio Santa Teresita
  22. Erika Ramírez — Colegio Nacional N° 1
  23. Máxima Reynoso — Colegio Sec. N° 39
  24. Pilar Rojas — Colegio Jean Piaget
  25. Belinda Armella — Colegio Sec. N° 32
  26. Samira Ramírez — Col. Sec. N° 23 de Ocloyas
  27. Pía Miranda — Colegio Polimodal N° 3
  28. Luisana Cabrera — Escuela de Minas
  29. Brisa Ortiz — Bachillerato Provincial N° 15
  30. Mía Pita — Centro Polivalente de Arte
  31. Valentina Cari — Colegio Secundario N° 34
  32. Morena Perini — Colegio Blaise Pascal
  33. Sofía Matorras — Col. Remedios de Escalada
  34. Sofía Altea — Colegio del Huerto
  35. Victoria Valiente — Escuela Normal Superior
  36. Leila Aguirre — Colegio Nuevo Horizonte
  37. Priscila Ramos — E.E.T. N° 1 “Esc. Zegada”
  38. Victoria Morales — Colegio Nueva Siembra
  39. Paulina Giménez — Col. Sec. N° 33 de Reyes
  40. Teresita Balmaceda — Bachillerato Prov. N° 2
  41. Clara Zamar Veritier — Col. Santa Bárbara
  42. Tiara Pilar Castillo — Bachillerato N° 6
  43. Pilar Tobar Jeckeln — Col. Sec. N° 43
  44. Antonela Anun — Esc. de Comercio N° 2
  45. Suyay Depardo — Col. Sec. N° 62
  46. Ariadna Martínez — Col. Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”
  47. Luisina Chamorro — Colegio Olga Aredez
  48. Abigail Gutiérrez — Bachi. Prov. N° 19 de Yala
  49. Luna Pereyra Mallagray — Los Lapachos
  50. Mel Sachero Etze — Colegio Martín Pescador
  51. Morena Paz — Colegio Secundario N° 6
  52. Jazmín Rodríguez — IPSEL
  53. Analia Jerez — E.E.T. N° 2 “Raúl Salazar”
  54. Jazmín Achu — Bachillerato Provincial N° 16
  55. Florencia Vargas Iriarte — Colegio EMDEI
  56. Guadalupe Santillán — Sec. de Artes N° 42
  57. Tiziana López — Colegio Secundario N° 48
  58. Ana Muro — Colegio Antonio María Gianelli
  59. Daiana Uviedo — ETP N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

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