Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años

El domingo 13 de septiembre será una jornada particularmente fría en San Salvador de Jujuy : la temperatura mínima rondará los 2°C y la máxima apenas alcanzaría los 12°C, con lluvias débiles durante buena parte del día. Si el pronóstico se cumple, será por amplia diferencia el 13 de septiembre con la máxima más baja de los últimos años.

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La comparación llama todavía más la atención porque septiembre suele mostrar amplitudes térmicas importantes en Jujuy y algunos años esta misma fecha tuvo tardes propias de primavera avanzada.

En 2021 , por ejemplo, el 13 de septiembre alcanzó una máxima cercana a los 34°C . En 2025 llegó a unos 30°C . Este domingo, en cambio, el termómetro podría quedarse unos 22 grados por debajo del registro del año pasado .

En 2020, la jornada tuvo registros de 9°C y 28°C ; un año después, la temperatura subió hasta los 34°C . En 2022 la máxima alcanzó los 26°C .

El antecedente más frío de esta serie hasta ahora era 2023, cuando la mínima llegó a -1°C, aunque durante la tarde el termómetro consiguió recuperarse hasta aproximadamente 19°C. Esa es justamente la gran diferencia con este domingo: no será solamente una mañana fría, sino que prácticamente no habrá recuperación térmica durante el día.

La máxima promedio de los seis 13 de septiembre anteriores ronda los 27°C. Frente a ese valor, los 8°C previstos para este domingo representan una diferencia cercana a 19 grados.

Domingo con alerta por frio en Jujuy

¿Hay alerta por frío extremo en Jujuy?

El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con un Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas que evalúa no solamente qué tan baja será la temperatura, sino también su persistencia y sus posibles efectos sobre la salud.

El organismo establece cuatro niveles: verde, amarillo, naranja y rojo. El amarillo implica un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente para chicos, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas; el naranja supone un riesgo mayor y el rojo puede afectar incluso a personas saludables.

El SMN explica que, para determinar un evento de frío extremo, toma como referencia temperaturas máximas y mínimas ubicadas dentro del 10% de los valores más bajos registrados históricamente para cada lugar.

Para este domingo, además del frío, se esperan lluvias débiles durante varias horas y cielo mayormente cubierto, un combo que mantendrá baja la sensación térmica prácticamente durante toda la jornada.

El descenso llega además a pocos días del inicio de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que comenzarán el miércoles 16 con el Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Para esos días, el panorama ya muestra una recuperación de las temperaturas, aunque el pronóstico deberá seguirse jornada a jornada.